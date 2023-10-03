Исторический Троллейбусный парк № 1 отмечает день рождения

4 октября – памятная дата в истории Троллейбусного парка № 1. В этот день в 1940 году с Сызранской улицы, 15 вышли первые троллейбусы.

Троллейбусное движение открылось в Ленинграде в 1936 году, однако в первые 4 года все машины обслуживались в трампарке им. Смирнова: троллейбусный парк на Сызранской в это время ещё только строился.

С начала блокады Троллейбусный парк № 1 оказался в прифронтовой зоне, и в декабре 41-го был законсервирован. В 1942-1943 гг. здесь размещалась воинская часть по ремонту лёгкого автоматического оружия и мотоциклов. Испытания готового оружия производилось здесь же, прямо из окон мастерских. Можно было видеть очереди трассирующих пуль в направлении деревни Купчино, где в то время были пустые поля.

В послевоенные годы парк фактически стал опытной базой Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома по внедрению новой техники. Сюда приезжали учиться и перенимать опыт работы представители троллейбусных предприятий многих городов нашей страны, парк неоднократно посещали делегации из-за рубежа.

Современный Троллейбусный парк № 1 образован путём административного объединения двух самостоятельных площадок - парка № 1 на Сызранской улице и парка № 4 на Ленинском проспекте (со своей богатой историей), и на сегодняшний день считается самым крупным предприятием ГЭТ Европы. Историческая площадка в Московском районе является действующей: несмотря на то, что линейное движение с неё не осуществляется, на Сызранской улице водители троллейбуса оттачивают навыки вождения, здесь традиционно проводятся конкурсы профессионального мастерства.