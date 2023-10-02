«Петербургские магистрали»: вышел в свет сентябрьский номер газеты

В Горэлектротранс прибыл первый вагон серии, разработанный АО «Уралтрансмаш» для центра Петербурга: трамвай «Достоевский». Правнук великого русского писателя Дмитрий Достоевский вспоминает о своём «трамвайном» прошлом. Готовимся к запуску нового маршрута ТУАХ и рассказываем, как работали молодёжные маршруты в прежние годы. На празднике в ДОЛ «Зарница» назвали победителя корпоративного конкурса «Быть здоровым легко».

В Горэлектротранс прибыл первый вагон серии, разработанный АО «Уралтрансмаш» для центра Петербурга: трёхсекционный двухкабинный трамвай «Достоевский». Прежде чем проделать на трейлерах 2 тыс. км и впервые встать на рельсы Петербурга, новый низкопольный трамвай прошёл полный цикл: от разработки концепции сочленённого вагона под существующий 14 радиус кривых в центре города, расчётов и компьютерного моделирования маневровых возможностей вагона, до испытаний натурного макета и производства конечного продукта.

Фамилия Достоевского на первый взгляд связана с трамвайной историей только через судьбу города и его литературные достопримечательности, через которые проходят трассы маршрутов. Однако коллектив Горэлектротранса гораздо интереснее. Так, правнук Фёдора Михайловича Достоевского с 1976 по 1987 годы работал слесарем-электриком и вагоновожатым в трамвайном парке Кировского района, и сам частенько берётся за перо. Представляем одну описанных Дмитрием Андреевичем Достоевским историй, связанную с тружеником-трамваем.

В Горэлектротрансе продолжается работа по запуску нового маршрута ТУАХ, № 12. По результатам прошедшего в июне Дня молодого управленца было принято решение сделать его молодёжным. Такой опыт в истории предприятия есть: в советское время существовали комсомольские маршруты, например, 22-й. О том, как строилась эта работа, рассказывает ветеран Троллейбусного парка № 3 Валерий Емелин, прошедший путь от водителя на молодёжном маршруте до заместителя директора парка по организации перевозок.

Победителя и участников популярного корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» (БЗЛ) чествовали 30 сентября в финале на спортивно-семейном празднике «День здоровья» в ДОЛ «Зарница». В сезоне-2023 участие в конкурсе приняли все трамвайные и троллейбусные парки, большинство служб и объединённая команда Управления – всего 18 команд. Наибольшее количество баллов набрала команда Троллейбусного парка № 1. Ей в торжественной обстановке директор предприятия Денис Минкин вручил сертификат на заявленный приз.

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