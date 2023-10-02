5 октября петербургский Горэлектротранс представит вакансии для иногородних соискателей в режиме онлайн

5 октября в 12:45 петербургский Горэлектротранс примет участие в Ярмарке вакансий для иногородних соискателей. Мероприятие пройдет в режиме онлайн, подключиться к эфиру смогут желающие со всей России по ссылке: https://ярмаркавакансий.рф/5 (с предварительной регистрацией). Как надежный работодатель петербургский Горэлектротранс предоставляет широкий спектр возможностей для трудоустройства и уверенный пакет социальных гарантий как петербуржцам, так и иногородним гражданам. На Ярмарке акцент будет сделан на вакансии учеников водителей и водителей Троллейбусного парка № 6.

Сотрудники Троллейбусного парка № 6 совместно с коллегами из Управления по персоналу расскажут об условиях прохождения обучения и трудоустройства, заработных платах (средняя зарплата водителя троллейбуса составляет до 110 000 руб.), дадут карьерные консультации и расскажут о социальных гарантиях, среди которых: медицинское обслуживание, льготные путевки в ведомственный детский оздоровительный лагерь «Зарница», возможность получения профессионального образования в профильных вузах города, членство в Первичной профсоюзной организации, участие в насыщенной спортивной и творческой жизни предприятия и другое.

Благодаря наличию своего корпоративного учебного центра – Учебно-курсового комбината Горэлектротранса – предприятие осуществляет адресную подготовку специалистов под собственные кадровые потребности по различным направлениям и приглашает соискателей из других городов рассмотреть также возможность получения новой профессии или переквалификации (повышения квалификации) с последующим трудоустройством в ГЭТ, в том числе и по рабочим профессиям, например: слесарь-электрик, слесарь по ремонту подвижного состава и другие. На период обучения ученикам выплачивается стипендия, предоставляется горячее питание. Иногородним ученикам водителей электротранспорта и в последующем водителям предоставляется компенсация за аренду жилья в Санкт-Петербурге.

Шестой троллейбусный парк является самым молодым троллейбусным парком. Первые троллейбусы вышли из ворот парка на Аэродромной улице 1 марта 1985 года. Однако парк быстро развивался и именно он первым начал эксплуатировать новый вид транспорта – троллейбусы с увеличенным автономным ходом. В настоящее время парк обслуживает 9 троллейбусных маршрутов: № 2, № 9, № 18, № 23, № 25, № 31, № 34, № 40, № 50 общей протяженностью 100,3 километра. Маршруты пролегают в Приморском, Выборгском, Калининском, Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском, Красногвардейском районах города. На маршрутах № 2 и № 23 эксплуатируются троллейбусы с увеличенным автономным ходом.

Стоит отметить, что в настоящее время петербургский Горэлектротранс находится на лидирующих позициях в России по развитию отрасли наземного городского электрического транспорта за счет реализации масштабной программы развития «Сохраняя историю, движемся в будущее», одобренную губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Согласно программе к 2028 году будет обновлен парк подвижного состава и инфраструктура ГЭТ. Уже сейчас на улицах Петербурга можно увидеть инновационный транспорт, в том числе «умные» трамваи с системой активной помощи водителю, а совсем скоро на линейные маршруты в центре города выйдут современные вагоны в ретрооблике.

Онлайн встреча с представителями петербургского Горэлектротранса в рамках Ярмарки вакансий состоится: 5 октября в 12:45 по ссылке: https://ярмаркавакансий.рф/5. Важно: необходима предварительная регистрация.

Организаторы мероприятия: СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов», АНО «Агентство развития человеческого капитала СЗФО», при поддержке Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.