Яну Говорову из Троллейбусного парка № 6 наградили на выставке «ЭлектроТранс» за «стремление быть в авангарде транспортных технологий»

Традиционная выставка «ЭлектроТранс» с 27 по 29 сентября прошла в Москве в рамках Российской недели общественного транспорта. Отраслевое мероприятие традиционно организует Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). В этом году помимо участия в деловой программе петербургский Горэлектротранс представил стенд под эгидой Комитета по транспорту, посвящённый программе развития электрического транспорта в Петербурге. А молодые специалисты ГЭТ приняли участие в работе Молодёжного форума.

Большой интерес посетителей выставки вызвал стенд Горэлектротранса. Его посвятили программе развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее», одобренной губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Так, проект «Рельсы» предусматривает выполнение капитального ремонта порядка 160 км трамвайного пути с 2022 по 2028 гг. А в рамках проекта «Энергия» до 2028 года планируется поэтапно обновить около 600 км контактной сети, почти 300 км кабельной сети, а также заменить устаревшее оборудование на всех 86 подстанциях ГЭТ. Кроме того, программа развития предусматривает обновление подвижного состава предприятия: до 2028 года планируется получить 596 трамваев и 587 троллейбусов, в их числе 207 – с увеличенным автономным ходом.

В рамках деловой программы выставки директор СПб ГУП «Горэлектротранс» – президент МАП ГЭТ Денис Минкин провел общее собрание членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» (Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт»). За круглым столом «Модели инвестиций в инфраструктуру ГЭТ малых и средних городов» начальник отдела перспективного развития Андрей Уланов выступил с докладом «Энергоэффективность инфраструктуры и подвижного состава». Особое внимание в своём докладе он уделил важности обновления не только подвижного состава, но и приведению в нормативное состояние инфраструктуры, включая трамвайные пути, кабельную и контактную сети, тяговые подстанции. Ещё одна важная часть доклада была посвящена рекуперации электроэнергии в накопитель подвижного состава. Андрей Уланов рассказал коллегам об эксперименте с использованием накопителя электроэнергии, проведённом специалистами Горэлектротранса, и поделился мнением об их дальнейшем использовании.

Андрей Уланов у стенда Горэлектротранса

В рамках деловой программы «ЭлектроТранса» состоялся Молодёжный форум, в котором приняли участие молодые специалисты ГЭТ и студенты. Среди них была мастер участка бортового оборудования Троллейбусного парка № 6 Яна Говорова, представившая доклад на тему «Особенности обслуживания системы ГЛОНАСС в условиях СПб ГЭТ». В своём докладе она рассказала о проблемах, возникающих при приёме сигнала спутниковой связи на транспортном средстве, и об успешном эксперименте, проведённом сотрудниками Горэлектротранса для решения этой проблемы. По итогам Молодёжного форума Яна Говорова была награждена специальным дипломом МАП ГЭТ «За активную жизненную позицию и стремление быть в авангарде транспортных технологий».

Кроме того, в рамках многочисленных мероприятий деловой программы специалисты отрасли обсудили перспективы её развития, возможности беспилотного движения, использование современного климатического и диагностического оборудования, а также пути развития электротранспорта в регионах, и отметили традиционно высокий уровень проведения выставки.