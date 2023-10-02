Старинные трамваи проехали по центру Петербурга в честь дня рождения любимого транспорта

Уникальные экспонаты из коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта приняли 1 октября участие в ретропараде к 116-летию петербургского трамвая. Исторические вагоны вышли из ворот Василеостровского трампарка, откуда 29 сентября 1907 года отправились в свой дебютный рейс первые электрические вагоны.

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В воскресном рейсе приняли участие трамваи самых разных лет, ставшие живым воплощением эволюции развития городского рельсового транспорта: реплика первых английских вагонов «Brush», открывавших движение в Петербурге; прошедшие блокаду вагоны модели МС; представляющий послевоенные годы ЛМ-49 «Слон»; реплика самого стильного вагона ЛМ-57 «Стиляга» в неповторимом ленинградском дизайне, а также знаменитые ЛМ-68 «Аквариум» и его сменщица «Машка» – ЛМ-68М.

Пассажирами памятного рейса стали около ста петербуржцев и гостей Северной столицы, выигравшие счастливый билет на конкурсе, который Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ провёл в своих социальных сетях. Некоторые счастливчики даже специально приехали в Петербург из других городов, чтобы поучаствовать в событии и поздравить петербургский трамвай с днём рождения. Особую атмосферу придавали ретропараду реконструкторы из сообщества «РЕКОН СПб».

Праздничная колонна проследовала с Васильевского острова через Петроградскую сторону в центр Санкт-Петербурга, побывав также в самых «достоевских» местах: Владимирский проспект, Колокольная улица, Свечной и Кузнечный переулки. На всём протяжении пути следования старинные трамваи приветствовали прохожие, запечатлевая редкое зрелище на свои мобильные телефоны.