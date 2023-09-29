Команда «Движение вверх» стала победителем корпоративного конкурса ГЭТ «Быть здоровым легко» сезона 2023 года

30 сентября 2023

По результатам набранных баллов безоговорочным лидером корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» стала команда Троллейбусного парка № 1 «Движение вверх». Победителя и участников конкурса сегодня чествовали в рамках ежегодного Дня здоровья на площадке ведомственного детского оздоровительного лагеря Горэлектротранса «Зарница». Сейчас в лагере пересменка: летние смены закончились, а осенняя пройдет с 28 октября по 5 ноября под девизом «ПРО-движение или время меняться с ГЭТ». У взрослых появилась отличная возможность на день вернуться в детство, а организаторы конкурса для наибольшего погружения в среду лагеря подготовили спортивно-развлекательную программу с элементами квеста, итогом которой стало пополнение парка подвижного состава ГЭТ на две единицы «транспорта будущего» – созданных из подручных материалов трамвая и троллейбуса.

 

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Корпоративный конкурс «Быть здоровым легко» проводится в петербургском Горэлектротрансе второй год подряд. В сезоне 2023 года в нем приняли участие все трамвайные и троллейбусные парки, большинство служб и объединенная команда Управления – всего 18 команд. В течение года, с января по сентябрь, они соревновались друг с другом в совершенно разных умениях и талантах и принимали участие в шести программах конкурса: «Стоп никотин», «Готов к труду и обороне», «Спартакиада», «Не искусственный интеллект», «Фестиваль талантов», акция «Помоги детям, стань донором». За участие в каждой программе эксперты конкурса начисляли баллы. В этом году набольшее количество баллов набрала команда Троллейбусного парка № 1 под динамичным названием «Движение вверх». Ей в торжественной обстановке директор предприятия Денис Минкин вручил сертификат на покупку желаемого подарка.

 

Денис Минкин, открывая День здоровья, вспомнил свои школьные выезды с классом на природу и отметил: «Наша затея под названием «Быть здоровым легко» позволила немножко вернуться в детство, туда, где можно попеть, потанцевать, попинать мяч – в общем, сделать что-то, отличное от наших повседневных обязанностей. Это очень классно, потому что только в детстве человек может быть по-настоящему здоров, искренен и счастлив. Умение вернуться в это чувство – дорогого стоит, потому что тогда мы можем достигать больших целей, что и делаем вместе с вами каждый день».

 

Для того, чтобы завершить конкурс спортивно и продемонстрировать коллегам, что быть здоровым, действительно, легко, а также укрепить командный дух и создать эмоциональный задел для будущего конкурса, все подразделения объединились в две большие команды – трамвайную и троллейбусную – и приняли участие в комплексном спортивно-развлекательном соревновании. В нем было все: квест-эстафета по станциям по территории лагеря на скорость и ловкость, интерактивные зоны с заданиями на эрудицию и сообразительность, танцевальный баттл по спортивной аэробике и итоговое задание со звездочкой «Безопасные гонки».

 

Суть последнего задания заключалась в создании каждой командой «транспорта будущего» – своего трамвая и троллейбуса. Чтобы получить детали для своего подвижного состава, командам нужно было списать баллы, заработанные в ходе испытаний, также самым активным участникам по своему усмотрению мог начислить супербаллы директор Денис Минкин. Жюри оценивало качество созданного транспорта, его экстерьер и общий дизайн, а также безопасность для перевозки пассажиров, образ водителя и кондуктора, творческую презентацию созданного продукта.

 

К слову, над темой транспорта будущего в этом году петербургский Горэлектротранс предлагал поразмышлять и молодому поколению транспортников в ходе Всероссийского детского фестиваля-2023 «Транспорт: будущее» под эгидой Горэлектротранса и Международной ассоциации предприятий ГЭТ, а также юным художникам Петербурга в рамках X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

 

Стоит отметить, что День здоровья и подведение итогов конкурса «Быть здоровым легко» традиционно проходят в семейном формате. Сотрудники приезжают на праздник всей семьей, для детей организуют развлекательный интерактив, работают аниматоры, а горячий чай из самовара с пирожками создает душевную атмосферу. В этом году среди семей ГЭТ также разыграли бесплатные путевки в ДОЛ «Зарница» на осеннюю интеллектуально-техническую смену «ПРО-движение или время меняться с ГЭТ» (28 октября-5 ноября).

 

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Перечень команд, принимавших участие в конкурсе «Быть здоровым легко» 2023 года:

 

  • «Позитив» - Трамвайный парк № 1
  • «Уникальный размер» - Трамвайный парк № 3
  • «Трамвай здоровья» - Трамвайный парк № 5
  • «Богатыри» - Трамвайный парк № 7
  • «Бесконечность» - Трамвайный парк № 8
  • «Сгущенка-совмещенка» - Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк
  • «Движение вверх» - Троллейбусный парк № 1
  • «РакетаГЭТ» - Троллейбусный парк № 2
  • «Ударная сила» - Троллейбусный парк № 3
  • «Витаминка» - Троллейбусный парк № 6
  • «Здоровая молния» - Энергохозяйство
  • «В джазе только девушки» - Служба движения
  • «Отличные путейцы» - Служба пути
  • «Форсаж» - Автобаза
  • «Носорог» - Аварийно-восстановительная служба «Носорог»
  • «СПортСмены» - Служба подвижного состава
  • «Молодо-зелено» - Учебно-курсовой комбинат
  • «Коллектив полезного действия «КПД» - команда Управления

 

Третий корпоративный конкурс «Быть здоровым легко» в 2024 году традиционно стартует в январе и обещает стать не менее насыщенным на события.

 

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