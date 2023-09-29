Команда «Движение вверх» стала победителем корпоративного конкурса ГЭТ «Быть здоровым легко» сезона 2023 года

По результатам набранных баллов безоговорочным лидером корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» стала команда Троллейбусного парка № 1 «Движение вверх». Победителя и участников конкурса сегодня чествовали в рамках ежегодного Дня здоровья на площадке ведомственного детского оздоровительного лагеря Горэлектротранса «Зарница». Сейчас в лагере пересменка: летние смены закончились, а осенняя пройдет с 28 октября по 5 ноября под девизом «ПРО-движение или время меняться с ГЭТ». У взрослых появилась отличная возможность на день вернуться в детство, а организаторы конкурса для наибольшего погружения в среду лагеря подготовили спортивно-развлекательную программу с элементами квеста, итогом которой стало пополнение парка подвижного состава ГЭТ на две единицы «транспорта будущего» – созданных из подручных материалов трамвая и троллейбуса.

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Корпоративный конкурс «Быть здоровым легко» проводится в петербургском Горэлектротрансе второй год подряд. В сезоне 2023 года в нем приняли участие все трамвайные и троллейбусные парки, большинство служб и объединенная команда Управления – всего 18 команд. В течение года, с января по сентябрь, они соревновались друг с другом в совершенно разных умениях и талантах и принимали участие в шести программах конкурса: «Стоп никотин», «Готов к труду и обороне», «Спартакиада», «Не искусственный интеллект», «Фестиваль талантов», акция «Помоги детям, стань донором». За участие в каждой программе эксперты конкурса начисляли баллы. В этом году набольшее количество баллов набрала команда Троллейбусного парка № 1 под динамичным названием «Движение вверх». Ей в торжественной обстановке директор предприятия Денис Минкин вручил сертификат на покупку желаемого подарка.

Денис Минкин, открывая День здоровья, вспомнил свои школьные выезды с классом на природу и отметил: «Наша затея под названием «Быть здоровым легко» позволила немножко вернуться в детство, туда, где можно попеть, потанцевать, попинать мяч – в общем, сделать что-то, отличное от наших повседневных обязанностей. Это очень классно, потому что только в детстве человек может быть по-настоящему здоров, искренен и счастлив. Умение вернуться в это чувство – дорогого стоит, потому что тогда мы можем достигать больших целей, что и делаем вместе с вами каждый день».

Для того, чтобы завершить конкурс спортивно и продемонстрировать коллегам, что быть здоровым, действительно, легко, а также укрепить командный дух и создать эмоциональный задел для будущего конкурса, все подразделения объединились в две большие команды – трамвайную и троллейбусную – и приняли участие в комплексном спортивно-развлекательном соревновании. В нем было все: квест-эстафета по станциям по территории лагеря на скорость и ловкость, интерактивные зоны с заданиями на эрудицию и сообразительность, танцевальный баттл по спортивной аэробике и итоговое задание со звездочкой «Безопасные гонки».

Суть последнего задания заключалась в создании каждой командой «транспорта будущего» – своего трамвая и троллейбуса. Чтобы получить детали для своего подвижного состава, командам нужно было списать баллы, заработанные в ходе испытаний, также самым активным участникам по своему усмотрению мог начислить супербаллы директор Денис Минкин. Жюри оценивало качество созданного транспорта, его экстерьер и общий дизайн, а также безопасность для перевозки пассажиров, образ водителя и кондуктора, творческую презентацию созданного продукта.

К слову, над темой транспорта будущего в этом году петербургский Горэлектротранс предлагал поразмышлять и молодому поколению транспортников в ходе Всероссийского детского фестиваля-2023 «Транспорт: будущее» под эгидой Горэлектротранса и Международной ассоциации предприятий ГЭТ, а также юным художникам Петербурга в рамках X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

Стоит отметить, что День здоровья и подведение итогов конкурса «Быть здоровым легко» традиционно проходят в семейном формате. Сотрудники приезжают на праздник всей семьей, для детей организуют развлекательный интерактив, работают аниматоры, а горячий чай из самовара с пирожками создает душевную атмосферу. В этом году среди семей ГЭТ также разыграли бесплатные путевки в ДОЛ «Зарница» на осеннюю интеллектуально-техническую смену «ПРО-движение или время меняться с ГЭТ» (28 октября-5 ноября).

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Перечень команд, принимавших участие в конкурсе «Быть здоровым легко» 2023 года:

«Позитив» - Трамвайный парк № 1

«Уникальный размер» - Трамвайный парк № 3

«Трамвай здоровья» - Трамвайный парк № 5

«Богатыри» - Трамвайный парк № 7

«Бесконечность» - Трамвайный парк № 8

«Сгущенка-совмещенка» - Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк

«Движение вверх» - Троллейбусный парк № 1

«РакетаГЭТ» - Троллейбусный парк № 2

«Ударная сила» - Троллейбусный парк № 3

«Витаминка» - Троллейбусный парк № 6

«Здоровая молния» - Энергохозяйство

«В джазе только девушки» - Служба движения

«Отличные путейцы» - Служба пути

«Форсаж» - Автобаза

«Носорог» - Аварийно-восстановительная служба «Носорог»

«СПортСмены» - Служба подвижного состава

«Молодо-зелено» - Учебно-курсовой комбинат

«Коллектив полезного действия «КПД» - команда Управления

Третий корпоративный конкурс «Быть здоровым легко» в 2024 году традиционно стартует в январе и обещает стать не менее насыщенным на события.