Самый народный. Петербургский трамвай отмечает день рождения

Первый в Санкт-Петербурге электрический трамвай отправился в рейс с пассажирами 29 сентября 1907 года. С этого дня вот уже 116 лет трамвай верно служит пассажирам Северной столицы, являющейся родиной по-настоящему народного и доступного вида общественного транспорта.

Электрический трамвай был изобретён и испытан в Санкт-Петербурге ещё в 1880 году, однако его развитие в столице империи затянулось почти на 30 лет из-за противодействия городских монополистов: Акционерного общества конно-железных дорог. Эксплуатация началась только после того, как в результате судебных тяжб город выкупил права у владельцев.

Первый в Петербурге пассажирский электрический трамвай вышел из ворот Василеостровского трамвайного парка на Среднем проспекте, который тоже отмечает день рождения 29 сентября. Сегодня здесь располагаются 2 площадка Трамвайного парка № 3, а также Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта с уникальной коллекцией исторических трамваев и троллейбусов. Разработанная в Горэлектротрансе концепция развития ЭВК предполагает объединение трёх старинных депо в единый центр по изучению прошлого, настоящего и будущего электротранспорта с детской трамвайной дорогой, учебной базой, мультимедиа тренажёрами и концертным залом-трансформером. Также предусмотрено создание экспозиционного зала, полностью посвящённого блокадному трамваю и восстановлению трамвайно-троллейбусного хозяйства после Великой Отечественной войны.

В честь 116-летия петербургского трамвая 1 октября в Петербурге пройдёт ретропарад. Праздничную колонну возглавит реплика первых английских вагонов «Brush», открывавших движение в Петербурге.