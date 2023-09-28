В Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса к юбилею конки открылась выставка «Общественный транспорт. Начало»

Сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса начала работу выставка «Общественный транспорт. Начало». Она приурочена к юбилею конки: трамваю на конной тяге исполнилось 160 лет. В экспозиции представлены не выставлявшиеся ранее чертежи и изображения первых коночных парков, а также уникальный экспонат – фрагменты коночных рельсов.

Первые конки поехали по улицам Петербурга 27 августа 1863 года. Их появление стало прорывом в транспортной сфере города: конка могла комфортно перевозить большое количество пассажиров по весьма доступной цене. Общая протяженность первых коночных линий достигала 12 км. В начале конки перевозили горожан по маршрутам «Знаменская площадь – Адмиралтейский проспект» и «Адмиралтейский проспект – 8 я линия В.О. – Садовая улица – Покровская площадь», а в дальнейшем коночное движение пришло и в другие районы города. Одновременно с появлением на городских улицах конки в Петербурге появились и коночные парки для их нужд. Первый из таких парков был построен на Лиговском проспекте у Николаевского (ныне – Московского) вокзала. В последующие годы было открыто еще несколько парков в разных районах города.

Выставка «Общественный транспорт. Начало» расскажет посетителям об истории и особенностях коночных парков Петербурга, а также покажет уникальные исторические документы – архитектурные чертежи и изображения строений парка: вагонных сараев, конюшен, технических построек. Особую историческую ценность представляет главный экспонат выставки – фрагменты коночных рельсов из Выборгского коночного парка. В 2020 году рельсы из вагонного сарая, принадлежавшего некогда Выборгскому парку, передали в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ.

Выставка продлится до конца ноября 2023 года. Ее смогут увидеть все посетители Экспозиционно-выставочного комплекса.

Фрагмент коночных рельсов