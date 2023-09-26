Китайские производители подвижного состава выразили готовность к сотрудничеству с Горэлектротрансом

Петербургский Горэлектротранс посетила с визитом делегация китайского завода «Yutong». Это крупнейший в мире производитель автобусов и электробусов, чья доля на мировом рынке превышает 10 %.

Во время встречи советник директора – начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Сергей Китаев и начальник отдела перспективного развития Андрей Уланов провели для китайских коллег презентацию предприятия. Она началась с небольшого экскурса в историю трамвая в Петербурге: от появления конки, опытов Фёдора Пироцкого, уникального ледового трамвая до первых электрических трамваев. А также рассказали о самых современных «умных» трамваях с элементами искусственного интеллекта, работающих на улицах города, и особенностях работы троллейбусов с увеличенным автономным ходом в районах новой застройки.

Представители «Yutong» в свою очередь провели презентацию своей продукции и рассказали об инновационных технологиях, используемых на производстве. Китайские коллеги отметили, что петербургский климат требует использования особых технологий для общественного городского транспорта, и выразили готовность к сотрудничеству. В конце встречи они пригласили коллег из Горэлектротранса с ответным визитом в Китай.