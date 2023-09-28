В Учебно-курсовом комбинате ГЭТ рассказали о программах обучения и показали современный подвижной состав

В корпоративном учебном центре петербургского Горэлектротранса Учебно-курсовом комбинате прошел День открытых дверей в максимально интерактивном формате. Специалисты УКК совместно с коллегами из Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка подготовили для гостей насыщенную программу. Участники Дня смогли не только получить расширенную информацию о направлениях подготовки, но и сначала попробовать себя в роли водителей трамвая и троллейбуса на тренажерах, а потом познакомиться с современным подвижным составом.

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Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса является единственным учебным заведением Северной столицы, осуществляющим адресную профессиональную подготовку сотрудников для сферы городского наземного электротранспорта. Флагманские направления подготовки – водители трамвая и троллейбуса. На комбинате организовано непрерывное круглогодичное обучение, группы выпускаются каждый месяц. Программа обучения построена таким образом, чтобы ученики максимально качественно освоили все необходимые навыки с эффективным расходованием учебного времени. Обучение длится полгода с выплатой стипендии и компенсацией аренды жилья для иногородних. Кроме того, комбинат предоставляет бесплатное питание.

«Студенты Учебно-курсового комбината получают не только знания и навыки, необходимые для получения новой профессии, но и материальное вознаграждение за учебный труд. Мы ведем активную работу для улучшения учебного процесса: на время обучения нашим студентам выплачивается стипендия и предоставляются бесплатные обеды, а для иногородних предусмотрена денежная компенсация за аренду жилья. Такая система материальной поддержки позволяет учиться у нас не только жителям Петербурга, но и представителем других регионов России», – пояснил директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев.

Цикл подготовки водителей на базе УКК является комплексным и включает в себя теоретические и практические дисциплины. Впервые будущие водители садятся за управление трамвая и троллейбуса в тренажерном классе – там установлены тренажеры, в точности имитирующие кабины настоящих трамвая модели ЛМ-99АВН и троллейбуса Тролза «Мегаполис». Их программное обеспечение – также максимально приближено к реальным условиям: трассы реальных городских маршрутов, изменяемые погодные условия и времена года, динамичная дорожная обстановка, пассажиры. Оттачивание навыков вождения на тренажерах – важная часть учебного процесса, которая предшествует практике на настоящем подвижном составе на линии – сначала без пассажиров, а после получения водительского удостоверения – с ними.

Нахождение УКК в одном здании с Совмещенным трамвайно-троллейбусным парком дает возможность ученикам тут же применить теоретические знания на практике.

«Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк является уникальным по своей сути. Здесь соседствуют два хозяйства: трамвайное и троллейбусное. Каждое – со своими нюансами в работе. И всеми этими знаниями мы готовы делиться с учениками комбината, которые становятся и нашими учениками тоже, а впоследствии – нашими коллегами. Нам приятно видеть их интерес к работе, их любознательность и горящие глаза. Кроме того, у нас формируется единая учебно-рабочая среда, единый коллектив, мы проводим совместные мероприятия, вовлекаем учеников в наши процессы, в общем, делаем все для того, чтобы ребята почувствовали уже сейчас все преимущества работы в петербургском Горэлектротрансе», – отметил директор Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка Пётр Полукаров.

В этот раз СТТП подготовил для гостей мероприятия также обзорную экскурсию по парку. Все желающие смогли проехать на современном трамвае «Богатырь-М» через уличную мойку, а также посетить салон троллейбуса «Авангард» и посидеть в кабине водителя за рулем. В ходе экскурсии представители трамвайных и троллейбусных парков, традиционно также принимающие участие в Дне открытых дверей, рассказали своим будущим коллегам о своей работе и ответили на возникающие вопросы.

Для заинтересовавшихся в поступлении на обучение специалисты по набору учеников водителей проводили очные собеседования.

Стоит отметить, что перечень профессий, по которым ведет обучение УКК, составляет обширный список и рабочих специальностей: слесарь по ремонту подвижного состава, монтер пути, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, столяр, токарь, электромонтер, маляр и другие. Также разработаны программы по повышению квалификации. Всего в арсенале учебного центра – более 30 направлений подготовки.