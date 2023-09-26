Петербургский Горэлектротранс расскажет о программе развития на выставке «ЭлектроТранс»

Стенд ГЭТ на выставке «ЭлектроТранс». Фото Андрея Уланова

Ежегодная выставка в рамках Российской недели общественного транспорта пройдёт в Москве с 27 по 29 сентября. Отраслевое мероприятие традиционно организует Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). Помимо участия в деловой программе, петербургский Горэлектротранс представит свой стенд под эгидой Комитета по транспорту, посвящённый развитию электрического транспорта в Петербурге.

В состав делегации ГЭТ вошли 20 человек. Горэлектротранс представят директор предприятия Денис Минкин, советник директора – начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Сергей Китаев, начальник отдела перспективного развития Андрей Уланов, начальник Службы подвижного состава Сергей Бельченко, начальник Аварийно-восстановительной службы «Носорог» Сергей Торопов, начальник производственно-технического отдела Службы подвижного состава Павел Поляков, а также представители Службы движения, Службы пути и всех трамвайных и троллейбусных парков.

В этом году на выставке Горэлектротранс представит стенд, посвящённый программе развития ГЭТ «Сохраняя историю, движемся в будущее», одобренной губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В частности, в рамках проекта «Рельсы» с 2022 по 2028 г. планируется выполнить капитальный ремонт порядка 160 км трамвайного пути. А проект «Энергия» предусматривает до 2028 года поэтапное обновление около 600 км контактной сети, почти 300 км кабельной сети, а также замену устаревшего оборудования на всех 86 подстанциях ГЭТ. Основные направления ремонта связаны с ускорениями маршрутов трамвая и обновлением подвижного состава в трамвайных парках. Также ремонт изношенного пути существенно повышает уровень комфорта поездки пассажиров.

В рамках деловой программы выставки пройдёт общее собрание членов МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» (Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт»), круглые столы, конференции, дискуссионные клубы. В деловой программе «ЭлектроТранса» запланировано проведение Молодёжного форума для молодых специалистов ГЭТ и студентов транспортных специальностей.

Кроме того, для участников выставки запланированы практические семинары и визиты. Так, например, предусмотрены технические визиты на Демиховский машиностроительный завод АО «Трансмашхолдинг», в электробусный парк «Митино» ГУП «Мосгортранс», в электродепо «Замоскворецкое» Московского метрополитена, а также демонстрация работы электробуса «Генерал» с комбинированной зарядкой.

Выставку «ЭлектроТранс» открывает президент МАП ГЭТ,

директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин

Открытое заседание Общественного совета при Министерстве транспорта РФ.

Фото Сергея Китаева