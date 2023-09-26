В ЭВК ГЭТ обсудили популяризацию технического наследия

Сегодня в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта на Среднем проспекте В.О., д 77 состоялась III научно-практическая конференция «Популяризация технического наследия в музее», которая собрала представителей ведущих технических музеев города и России для обмена опытом и выработки совместных решений и подходов по изучению и сохранению технического наследия. В конференции приняли участие гости из Санкт-Петербургского государственного института культуры, Музея транспорта Москвы, музея «Битва за Ленинград», ОАО «РЖД», ГУП «Метрополитен», СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и другие.

Приветствуя участников, директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин отметил, что тематика конференции актуальна для предприятия как никогда. Запущен проект реконструкции Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, на базе которого будет создан крупнейший в мире центр по изучению прошлого, настоящего и будущего электротранспорта – с детской трамвайной дорогой, учебной базой, мультимедиа тренажерами и концертным залом-трансформером. Водитель туристического трамвая Сергей Старцев ведет в Санкт-Петербургском городском Дворце творчества юных кружок по моделированию трамваев. Огромная популяризационная нагрузка по электротранспорту ложится на ведомственный ДОЛ «Зарница», где проводятся тематические смены, занятия, экскурсии.

«Что касается технических музеев, то именно в них сохраняется “динамическая” память и как нельзя лучше раскрывается смысл слов Ломоносова: “народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего”. Очень важно сохранять именно инженерное наследие. И важно, когда музей находится в составе действующих организаций – таким образом реализуется связь “прошлое-настоящее-будущее”. Музей не может быть местом ностальгии о старом, это, в первую очередь, место размышлений о будущем. Желаю вам плодотворной работы и интересных дискуссий», - заключил Денис Минкин.

Рассуждения о будущем продолжили участники конференции в рамках панельных обсуждений. Специалист Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ Александра Корнилова посвятила свое выступление особенностям взаимодействия с детской аудиторией. Отвечая на вопрос из зала о том, как удержать внимание детей, рассказывая о сложных вещах, Александра ответила, что «экскурсоводу важно самому забыть на время, что он взрослый, и погрузиться немного в детство, вспомнить свою тягу к ребячеству. Тогда возникает связь с аудиторией, пропадает барьер между экскурсоводом и детьми».

Коллеги из Музея транспорта Москвы поделились опытом не только сохранения и восстановления раритетных полноразмерных моделей, но и инструментами воссоздания по чертежам полностью утраченных моделей и элементов. Так в Музее сейчас ведется работа по восстановлению модели автобуса «Leyland», открывавшего автобусное движение в Москве. По сохранившимся архивным чертежам и фотографиям была создана 3D-модель, на ее основе – проектные чертежи. В настоящее время реализуется стадия проектирования для выпуска рабочей документации для создания модели в металле.

Также в ходе дискуссий гости обсудили образовательный и профориентационный потенциал технических музеев и проблематику подготовки кадров.