Опрос Минтранса на тему качества обслуживания на пассажирском транспорте

В рамках реализации федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги» Департамент государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России проводит социологический опрос.

В период с 22 по 29 сентября 2023 года проводится социологический опрос, в ходе которого жителям городских агломераций предлагается оценить качество обслуживания на пассажирском транспорте. Принять участие в опросе можно на официальном сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги» по адресу:

https://bkdrf.ru/Reception/SurveyList или воспользовавшись QR-кодом.

