В Троллейбусном парке № 6 прошли инструктажи водителей с участием сотрудников ГИБДД и МЧС

Для водительского состава Троллейбусного парка № 6 сотрудники ОГИБДД УМВД России по Приморскому району г. Санкт-Петербурга и Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу провели плановые инструктажи, направленные на безопасность дорожного движение и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций.

В рамках профилактических мероприятий были подняты вопросы тщательной подготовки подвижного состава и проверки его исправности перед выездом на линию. Сотрудники ГИБДД напомнили водителям о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. В первый школьный месяц в Горэлектротрансе проходит акция «Внимание, дети!», поэтому беседу также посвятили темам предупреждения детского травматизма, зонам повышенной опасности – проезд мимо школ, нерегулируемые пешеходные переходы.

Представители МЧС провели занятие по порядку действий водительского состава при возникновении задымления и возгорания в троллейбусе, отработали с троллейбусниками применение огнетушителя и провели тренировочную эвакуацию в случае возникновения пожара. В последней приняли участие все специалисты парка.