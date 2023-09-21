Специалисты ГЭТ приняли участие в акции «На работу на велосипеде и СИМ»

30-я общегородская акция-заезд «На работу на велосипеде и СИМ» прошла в Петербурге сегодня во Всемирный день без автомобиля. К ней присоединились и сотрудники самого экологичного предприятия города – петербургского Горэлектротранса. Трамвайщики, троллейбусники и специалисты Управления преодолели путь от набережной реки Фонтанки до Исаакиевской площади на велосипедах. Для одних это стало приятной утренней разминкой перед рабочим днем, а другие увидели в акции более глубокий смысл.

Так ведущий специалист Отдела проведения закупок и активная участница спортивной жизни ГЭТ Марина Маринкина отметила: «Экология и ГЭТ неразрывные понятия. Поэтому мы всегда стараемся поддерживать все экологические акции. Сегодняшний заезд объединил в себе и заботу об экологии, и пропаганду здорового образа жизни, и наглядный пример того, что Петербург – доступный и удобный город для передвижения на самых разных видах транспорта».

Отметим, что сотрудники Горэлектротранса за активный образ жизни – ежегодно на предприятии в течение года проходит корпоративный конкурс «Быть здоровым легко», а в парках оборудованы велопарковки и зарядки для средств индивидуальной мобильности.