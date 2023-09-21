12 маршрутов в 12 районах: Троллейбусному парку № 3 исполнилось 58 лет

Первые троллейбусы из ворот парка на улице Седова отправились в рейс 21 сентября 1965 года. С тех пор Троллейбусный парк № 3 остаётся одним из ведущих подразделений Горэлектротранса, ведь его машины обслуживают сегодня большую часть 18 районов Санкт-Петербурга, в том числе исторический центр города.

Сегодня троллейбусы 3-го парка ежедневно перевозят в среднем почти 70 тыс. пассажиров (в будни), а надёжные пассажирские перевозки по 12 маршрутам в 12 районах Петербурга обеспечивают 646 работников. Общая протяжённость маршрутной сети парка составляет более 170 км, при этом многие маршруты пролегают в историческом центре города, что налагает на коллектив Троллейбусного парка № 3 особую ответственность. Подвижной состав парка составляет 169 единиц пассажирских троллейбусов и 3 учебных машины.

Острая потребность в новом троллейбусном парке возникла в Ленинграде в 60-х годах прошлого века, характеризующихся стремительным развитием троллейбусного движения. Трамвайно-троллейбусное управление Ленгорисполкома (ТТУЛ) насчитывало в то время порядка 600 троллейбусов, а вот двух имеющихся на тот момент парков для них уже не хватало. Участок для Троллейбусного парка № 3 был найден на левом берегу Невы. Он хорошо подходил с территориальной точки зрения, однако был очень сложным для разработки, поскольку представлял собой заросшее камышами болото. Однако благодаря хорошей организации труда строительство было завершено досрочно: 21 сентября 1965 года из ворот нового подразделения вышли первые 16 троллейбусов.

Интересно, что в советское время большим успехом у жителей и гостей Северной столицы пользовались экскурсии по историческим местам, которые проводились на специально оборудованных машинах парка. Под экскурсионные были переделаны обычные троллейбусы ЗиУ-9. Эти машины оборудовались дополнительными аккумуляторами для возможности разворота без использования контактной сети. В наши дни троллейбус, следующий по маршруту с опущенными токоприёмниками, пожалуй, уже никого не удивит. Троллейбусы с увеличенным автономным ходом, бесшумные и плавные, как подводные лодки, поступают в Троллейбусный парк № 3 вместе с другой современной техникой в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

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