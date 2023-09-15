Петербургский Горэлектротранс провел «КЛАССное время» в ДК Кирова

Фото: пресс-служба ДК Кирова

16 сентября Экспозиционно-выставочный комплекс СПб ГУП «Горэлектротранс» побывал в гостях у соседей по Васильевскому острову – ДК Кирова – где принял участие в семейном фестивале «КЛАССное время». Для гостей фестиваля провели занимательную лекцию об истории петербургского трамвая и викторину с розыгрышем призов. Также в этот день в ДК открылась выставка работ победителей X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

Секция Горэлектротранса «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» открылась увлекательной беседой о становлении электротранспорта в Петербурге. Начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев рассказал собравшимся о появлении на улицах города конки и впоследствии первого городского электрического транспорта: о первых трамвайных опытах инженера Федора Пироцкого в 1880 году и о первом электрическом трамвае, вышедшем на городские улицы из Василеостровского трамвайного парка в 1907 году. После этого детям и родителям предстояло ответить на сложные, но интересные вопросы викторины. Например, через какой разводной мост Невы никогда не ходили трамваи, или какое наибольшее число трамвайных маршрутов существовало в Санкт-Петербурге (Ленинграде). Самые внимательные и активные участники получили подарки от ГЭТ, среди которых раскраска «Алфавит электротранспорта», подарочное издание книги «От конки до трамвая», альбомы для рисования и другие призы.



«Мы всегда рады принимать участие в подобных мероприятиях. Считаем, очень важно знакомить горожан, особенно детей и подростков, с историей нашего петербургского электротранспорта. Среди тех, кто посетил секцию Горэлектротранса в ДК Кирова, были даже такие, кто пришел специально ради нашей лекции. Такой интерес всегда приятен», - поделился впечатлениями от участия в фестивале Павел Ялышев.

К началу фестиваля приурочили и открытие детской художественной выставки. На ней представлены работы победителей X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Юбилейный конкурс был посвящен теме «Транспорт: будущее». Победителей поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а их работы теперь украшают трамваи, курсирующие по городским маршрутам. Теперь с работами победителей могут познакомиться не только пассажиры, но и гости ДК Кирова.