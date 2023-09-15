В Троллейбусном парке № 6 провели урок безопасности и пригласили в «Зарницу»

Фото: Евгений Лебедев, Троллейбусный парк № 6

Троллейбусный парк № 6 в рамках акции «Внимание, дети!» посетила группа учащихся 6 класса школы № 43 Приморского района. Работники парка совместно с представителями ОГИБДД УМВД РФ по Приморскому району Санкт-Петербурга провели с ребятами урок безопасности, а также ознакомили с работой транспортного предприятия, вручили подарки и пригласили на осеннюю смену в ДОЛ «Зарница».

На выездной урок безопасности ребят доставил спецрейсом троллейбус с увеличенным автономным ходом, так что уже до начала занятия дети смогли оценить преимущества современного экологичного транспорта с технологией УАХ. Директор Троллейбусного парка № 6 Олег Ипполитов рассказал о работе предприятия, главный инженер Денис Шаров продемонстрировал видеоролики о Горэлектротрансе и безопасности дорожного движения.

Помощник директора по безопасности движения Троллейбусного парка № 6 Александр Волох совместно с инспектором по пропаганде БДД Приморского ОГИБДД Анастасией Виноградовой напомнили детям основные правила поведения на дороге и в общественном транспорте. Особый акцент был сделан на использование средств индивидуальной мобильности: инциденты с участием детей на самокатах или велосипедах являются одними из распространённых видов ДТП. Ребятам напомнили, что пользоваться сервисами кикшеринга могут только совершеннолетние.

После теоретической части занятия шестиклассники осмотрели территорию троллейбусного парка и площадку перед депо, ознакомились с современными троллейбусами, и даже смогли посидеть в кабине на месте водителя.

На память о необычном уроке безопасности у ребят остались полезные подарки: сигнальные жилеты с символикой ГЭТ и световозвращающие браслеты, которые позволят им оставаться заметными в тёмное время суток, раскраски «Алфавит электротранспорта», подготовленные первокурсниками Медиакома Высшей школы экономики в рамках сотрудничества с Пресс-службой ГЭТ, а также буклеты с информацией об осенней интеллектуально-технической смене в ДОЛ «Зарница», которая пройдёт с 28 октября по 5 ноября.

Из парка дети отправились обратно в школу тоже на троллейбусе с увеличенным автономным ходом.

Напомним, профилактическая акция «Внимание, дети!» проходит в Горэлектротрансе с 28 августа по 30 сентября.