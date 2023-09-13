16 сентября ДК Кирова приглашает на трамвайный мастер-класс и открытие выставки конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

Для участия в мастер-классе и викторине необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля: https://dkfest.ru/

Экспозиционно-выставочный комплекс СПб ГУП «Горэлектротранс» (ЭВК ГЭТ) примет участие в семейном фестивале «КЛАССное время». Фестиваль пройдет на площадке друзей и соседей ЭВК на Васильевском острове – ДК Кирова – 16 сентября с 12:00 до 19:30. Откроет фестивальную программу секция "Трамваи и троллейбусы в городе на Неве": детская выставка рисунков, беседа об истории и современности городского электротранспорта и викторина для детей и родителей.

В 12:00 16 сентября ДК Кирова вместе с Экспозиционно-выставочным комплексом ГЭТ приглашают ребят на беседу о трамваях и троллейбусах. Начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев расскажет участникам секции об истории развития городского электрического транспорта, которая началась еще в позапрошлом веке.

Тогда по Петербургу поехала конка - вагончик, который по рельсам тянули лошади. Через несколько лет, в 1880 году, петербургский инженер Федор Пироцкий изобрел электрический трамвай, и к 1907 году новый вид транспорта вышел на свой первый маршрут из ворот Василеостровского трамвайного парка. Однако до этого трамваи ещё ходили по льду Невы. Почему? - ребята узнают на встрече. Также по итогам познавательной беседы детям и родителям предложат поучаствовать в викторине, выиграть раскраску "Алфавит электротранспорта" и другие призы!

Также к старту фестиваля «КЛАССное время» приурочили открытие выставки работ победителей Х конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Этот конкурс Горэлектротранс традиционно проводит в летние каникулы и подводит итоги накануне 1 сентября. В ДК Кирова предложили продлить яркие моменты конкурса и организовать выставку рисунков на своей площадке. В 2023 году конкурс рисунков был посвящен теме «Транспорт: будущее», победителей поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а теперь с работами победителей могут познакомиться не только пассажиры трамвая, оклеенного лучшими рисунками, но и гости ДК Кирова.