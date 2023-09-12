«Внимание, дети!»: в Трамвайном парке № 1 прошёл инструктаж с сотрудниками ГИБДД

Фото: Сергей Козлов, Трамвайный парк № 1

14 сентября в Трамвайном парке № 1 состоялось инструктивное совещание с представителями ОГИБДД УМВД РФ по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга. Профилактическая встреча с водительским составом прошла в рамках акции «Внимание, дети!», проходящей в Горэлектротрансе с 28 августа по 30 сентября.

Старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Алёна Удовицкая довела до водителей трамвая информацию о количестве ДТП с участием детей в Адмиралтейском районе. Среди основных причин таких происшествий выделяется проезд детьми на велосипедах или самокатах на красный сигнал светофора. Поэтому водителей призвали быть особенно внимательными, если среди участников дорожного движения передвигается ребёнок на средстве индивидуальной мобильности.

Старший инспектор группы по розыску Константин Кудрявцев и инспектор группы по розыску Алексей Черноглазов рассказали вагоновожатым о наиболее аварийно-опасных местах в Адмиралтейском районе, а также напомнили об ответственности за оставление места ДТП и о возможности оформить дорожно-транспортное происшествие по европротоколу. Применение водителями ГЭТ европротокола при работе на линии даёт предприятию ряд преимуществ, среди которых сокращение количества задержек движения в ожидании сотрудников ДПС, сокращение времени простоя повреждённого транспортного средства в ожидании осмотра представителем страховой компании, а также ускорение выпуска подвижного состава на линию.

Трамвайный парк № 1 продолжит совместные мероприятия с ГИБДД в области безопасности дорожного движения.