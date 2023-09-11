Камера фиксации нарушений на трамвайных путях показала первые результаты работы

В начале августа первая в городе камера для фиксации нарушений на выделенных трамвайных путях была установлена на пересечении улицы Гидротехников и Политехнической улицы. Здесь проходит трасса трамвайного маршрута № 55. Спустя месяц Городской мониторинговый центр (ГМЦ) совместно с Горэлектротрансом подводит первые итоги работы нововведения.

За месяц активной работы камера зафиксировала более 1500 нарушений. Среди них как выезд на выделенные трамвайные пути в нарушение дорожной разметки, так и движение на запрещающий сигнал светофора и нарушение скоростного режима. Каждое нарушение автоматически фиксируется, а информация о нем вместе с фотоматериалами сразу направляется в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. После этого в отношении нарушителей выносится постановление о привлечении к административной ответственности.

Напомним, что трамвайный маршрут № 55 входит в список 15 скоростных маршрутов, которые планируется организовать в рамках программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Участок трассы на пересечении улиц Гидротехников и Политехнической стал первым в Петербурге, где была установлена камера фиксации нарушений на выделенных трамвайных путях. Работа в этом направлении только началась, и Горэлектротранс совместно с городскими службами продолжает оснащать камерами те участки маршрутов, на которых невозможно физическое обособление трамвайных путей.