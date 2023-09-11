С 28 октября по 5 ноября в ДОЛ «Зарница» пройдет осенняя интеллектуально-техническая смена

Девиз новой смены в период школьных каникул - «Время меняться». Эту задачу ребятам предлагают выполнить за 9 дней с учётом программы интеллектуально-технической смены в ДОЛ «Зарница». Её посвятят раскрытию потенциала детей в наукотворчестве, в стремлении сделать этот мир лучше, найти верные профессиональные ориентиры и смоделировать себя как важную и значимую личность.

Осенняя зарничная программа будет включать в себя интеллектуальные квесты, бизнес-игры, практические сюжетные мероприятия, подготовленные опытными педагогами и наставниками. Дети смогут не только отдохнуть на свежем воздухе, но и обрести ключевые навыки для будущей финансовой стабильности и монетизации своих талантов. Также неотъемлемой частью отдыха станет спортивная активность, творческие занятия, отрядные соревнования и, конечно, сбалансированное пятиразовое питание.

Подробная информация по телефонам: +7 (812) 244-18-20 (доб. 6164), +7 (951) 674-17-61 – Халяпина Мария Геннадьевна.

Потенциал ГЭТ – это передовые технологии электротехнического прогресса, это среда, направленная на развитие каждого ребенка.