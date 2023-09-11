ДОЛ «Зарница» стал победителем в межрегиональном фестивале «Нас объединяет культура» в рамках форума детских лагерей

Очный тур открытого межрегионального фестиваля «Нас объединяет культура» состоялся в рамках XXII межрегиональной встречи организаторов отдыха, оздоровления детей и молодежи «Диалоги Вместе». Межрегиональный форум детских лагерей проходит в эти дни в Сочи. На суд компетентного жюри из 38 регионов-участников форума были представлены элементы программ отдыха и культурно-просветительского развития детей, разработанные лагерями со всей России. Лучшей авторской программной разработкой в номинации «Рукотворные чудеса» признана программа по раскрытию творчества, научного потенциала и формированию культурного кода юных петербуржцев летнего сезона ДОЛ «Зарница» петербургского Горэлектротранса.

Наряду с представленными на конкурс программами жюри также оценивало личный вклад руководителей региональных детских учреждений в развитие отдыха и оздоровления.

«Для меня каждая смена – это цепь уникальных событий, моментов и эмоций. Над созданием любого нашего мероприятия трудится долгое время опытная команда педагогов и наставников. Целью того или иного события всегда является результат. Для всей нашей команды важно, чтобы ребята получали уникальные навыки, становились лучше и осваивали новые современные профессии. Презентовав свой опыт и элементы летней «зарничной» программы, мы смогли не только поделиться своими наработками с коллегами, но и удивить жюри», – рассказал директор ДОЛ «Зарница» Дмитрий Лебедев.