Молодежный совет Горэлектротранса принял участие в сессии, посвященной транспортной мобильности как услуге

Серия встреч молодежных советов транспортных предприятий Петербурга продолжилась новой сессией в арт-пространстве «Флагшток», организованной петербургским метрополитеном. Вместе с молодежным активом предприятий в обсуждении концепции MaaS («Мобильность как услуга»), её плюсах и потенциальных рисках, приняли участие председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, руководители Петербургского метрополитена и Пассажиравтотранса, заместитель директора Горэлектротранса по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов.

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На дискуссионной площадке мобильность обсуждали как услугу, которая доступна каждому пассажиру. Имеется в виду, что в Петербурге к этому сервису предлагают подходить не только с точки зрения пользователей, которые заранее планируют поездки. Необходимо учесть и интересы тех категорий пассажиров, которые, например, не являются постоянными пользователями общественного транспорта, соответственно не так свободно ориентируются в многообразии транспортного предложения мегаполиса: туристы; автомобилисты, которые пересели на общественный транспорт по каким-либо обстоятельствам; другие пассажиры, совершающие разовые поездки.



Из приоритетов для различных пользовательских групп при построении маршрута и выборе транспорта Валентин Енокаев выделил три направления: стоимость поездки, время в пути, комфорт. Это важные параметры при подходе к концепции МааS как к единой услуге, удобной для потребителей с неодинаковыми ценностями.



Шаблонного решения в современной реальности быть не может, решать эту задачу будут менеджеры нового поколения, это как раз люди возраста участников молодежных советов. Руководители транспортного блока Петербурга выразили надежду, что среди нынешних членов молодежки–участников встречи есть будущие руководители, которые продолжат развивать городскую транспортную систему, наращивать ее надежность, безопасность и комфорт.

Напомним, что в состав молодежного совета ГЭТ под руководством заместителя председателя ППО ГУП «Горэлектротранс» Марины Треус, входят молодые специалисты самых разных направлений: водители, инженеры, представители Энергохозяйства, Службы подвижного состава, Управления по персоналу и других подразделений. В этот раз к участию в мероприятии под эгидой Молодежного совета также был приглашен водитель Автобазы Дмитрий Веденев – член транспортного клуба ГЭТ «АполоГЭТы», который на заседании транспортного клуба активно интересовался концепцией MaaS.