Горэлектротранс поделился опытом подготовки кадров в условиях обновления техники на конференции в Казани

Научно-практическая конференция «От троллейбуса к ТУАХ – эволюция подготовки кадров для отрасли ГЭТ в условиях появления новой техники» прошла с 7 по 9 сентября в Казани. Мероприятие было организовано Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) при поддержке казанского МУП «Метроэлектротранс». Среди участников – транспортники из 50-ти городов России, Белоруссии и Абхазии: директора предприятий ГЭТ, эксперты, инженеры, производители подвижного состава.

На конференции МАП ГЭТ Министерство транспорта представил руководитель Проектного офиса программы ГЭТ Минтранса (ФАУ «РОСДОРНИИ») Дмитрий Пьянковский. Также участие в работе форума в формате видео-конференц-связи приняла заместитель начальника отдела развития опережающей подготовки и обучения Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Юлия Чекушина.

Приветствуя участников конференции, президент МАП ГЭТ и Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт» (ООР «ГЭТ»), директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин отметил первостепенное значение подготовки высокопрофессиональных кадров в свете обновления подвижного состава и появления новых технологий на транспорте. Также Денис Минкин поздравил коллектив МУП «Метроэлектротранс» с 75-летием казанского троллейбуса и подчеркнул, что Казань сохраняет курс на развитие городского электрического транспорта.

Петербургский Горэлектротранс также представил на конференции директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев, рассказавший об особенностях подготовки учеников водителей трамвая и троллейбуса в период обновления подвижного состава. В связи с тем, что процесс обновления характерен тем, что на предприятии одновременно эксплуатируется как старая, так и новая техника, в Горэлектротрансе решили перейти на модульную систему обучения, без привязки к конкретному типу подвижного состава. Такой подход подразумевает изложение основных принципов работы агрегатов и наиболее частых неисправностей. Одновременно действующие водители обучаются работе с новым подвижным составом, для чего в Учебно-курсовом комбинате разработана и внедрена система технического обучения на местах, в рамках которой водители обучаются без отвлечения от работы непосредственно в парках.

В рамках деловой части программы участники конференции МАП ГЭТ побывали на объектах транспортной инфраструктуры Казани, а также посетили производственное объединение «Зарница», которое, в частности, изготавливает тренажёры для водителей электрического транспорта. К слову, такие тренажёры «с эффектом виртуальной реальности» используются для обучения водителей трамвая и троллейбуса в петербургском Горэлектротрансе.