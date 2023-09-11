«Внимание, дети!»: в Трамвайном парке № 8 провели рейд и специнструктаж

Два профилактических мероприятия приурочили к началу нового учебного года в Трамвайном парке № 8. У школы № 548 Красносельского района состоялся совместный рейд с ГИБДД, а с водительским составом парка провели специальный инструктаж. Мероприятия прошли в рамках ежегодной профилактической акции Горэлектротранса «Внимание, дети!», нацеленной на предупреждение детского травматизма на транспорте и повышение безопасности участников дорожного движения.

Профилактический рейд прошёл на одном из наиболее оживлённых пешеходных переходов на улице Маршала Казакова. В нём приняли участие работники Трамвайного парка № 8, сотрудники ОГИБДД УМВД РФ по Красносельскому району Санкт-Петербурга, а также члены отряда Юных инспекторов движения (ЮИД) школы № 548, соседней с местом проведения акции. Участники рейда напомнили горожанам, что с началом учебного года необходимо быть более внимательными на дороге, особенно вблизи образовательных учреждений. Водителям и пешеходам были вручены листовки, а детям - световозвращающие брелоки.

Также представители дорожной инспекции Красносельского района побывали на специальном инструктаже в Трамвайном парке № 8. Инспекторы рассказали водителям об основных видах ДТП, о том, как их избежать и напомнили о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения. Особое внимание уделили на инструктаже проблемам детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе связанным с использованием средств индивидуальной мобильности.

Напомним, профилактическая акция «Внимание, дети!» проходит в Горэлектротрансе с 28 августа по 30 сентября.

Фото: Павел Каменский (Трамвайный парк № 8), ЮИД школы № 548.