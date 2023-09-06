Старейший работник ГЭТ Валентин Кузьминский на Акции памяти на Пискарёвском мемориале рассказал о блокаде

Ветераны Горэлектротранса, представители парков, администрации, Первичной профсоюзной организации, а также студенты Учебно-курсового комбината пришли в День памяти жертв блокады Ленинграда на Пискарёвское мемориальное кладбище. Возложив цветы к подножию монумента «Мать-Родина», представители ГЭТ проследовали к стеле на Аллее Памяти, увековечивающей подвиг ленинградских трамвайщиков.

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У стелы работникам Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома, погибшим на фронте и в годы блокады, состоялся траурный митинг. Своими воспоминаниями о блокаде поделился старейший действующий работник Горэлектротранса, ветеран Трамвайного парка № 1, специалист отдела социальной политики ГЭТ Валентин Кузьминский, 25 августа отметивший своё 89-летие. В блокадном городе он пережил самую страшную зиму с 41 на 42 год, в доме 18 века постройки с помещением старинной каретной под лестницей, где по ночам люди укрывались при обстрелах от зажигательных бомб.

«Когда объявляли воздушную тревогу, мы все собирались в этом “подземелье”. Летит “зажигалка” – мы все сжимались и падали в угол, друг на друга. Она ужасно пищит, и вдруг где-то – бам! – значит, это не наша. Когда кончалась бомбёжка, мы возвращались в свои квартиры, досыпать. А два человека поднимались наверх и смотрели, в каком состоянии находится крыша, бочки, песок и так далее. И обычно находили одну или две бомбочки. Один из активных жителей сказал: “посмотрите, на нас упали 4 зажигалки. Одна попала прямо в бочку с водой. И чего мы боимся? Только если фугасная бомба на нас упадёт - она, конечно, всё прошьёт. Но от “зажигалок” мы спасены. Поэтому не будем бояться, не будем прятаться”. С тех пор мы стали смелыми», - вспомнил один из эпизодов своей блокадной жизни Валентин Кузьминский.

Молодой водитель Троллейбусного парка № 1 Андрей Долгоруков прочитал стихи Ольги Берггольц «Ленинградская осень». Стихи «блокадной музы» продекламировали также студенты Учебно-курсового комбината – будущие водители трамвая и троллейбуса.

В завершении церемонии заместитель директора предприятия - начальник Управления по персоналу Горэлектротранса Юлия Баранова подарила студентам УКК книгу «Фронтовой трамвай», написанную Михаилом Сорокой – начальником ТТУЛ в годы войны. В декабре со дня рождения «командира блокадного трамвая» исполнится 120 лет, в связи с чем 2023 год объявлен в петербургском Горэлектротрансе Годом памяти М.Х. Сороки. В рамках памятных мероприятий в апреле в Петербурге была открыта мемориальная доска Михаилу Сороке. Она появилась на доме 9-13 по 8-й Советской улице, где Михаил Хрисанфович жил с 1938 по 1990 гг. и откуда уходил руководить блокадным трамваем.