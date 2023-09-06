13 сентября Горэлектротранс примет участие в общегородской Ярмарке вакансий

13 сентября с 12 до 17 часов в отеле «Москва» состоится Ярмарка вакансий. На ней соискатели могут пообщаться с представителями промышленных предприятий, энергетических и транспортных компаний. Сотрудники Отдела по набору и обучению персонала Горэлектротранса расскажут об актуальных вакансиях предприятия, условиях работы и всех этапах трудоустройства.

В настоящее время в СПб ГУП «Горэлектротранс» открыто более 100 вакансий, среди которых как инженерные, так и рабочие профессии. Среди инженерных и других актуальных должностей предприятию требуются мастер участка бортового оборудования, инженер по метрологии, ведущий инженер системы мониторинга, видеонаблюдения и информационных систем, ведущий специалист сектора транспортной работы, юрисконсульт, экономист и другие.

Потребность в рабочих профессиях представлена такими вакансиями, как слесарь по ремонту подвижного состава, токарь, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, электрогазосварщик, маляр по металлу, слесарь строительный, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, слесарь-сантехник и другие. Кроме того, всегда востребованными остаются водители и ученики водителей трамвая и троллейбуса.

Подготовку кадров в сфере электротранспорта ГЭТ самостоятельно осуществляет на базе корпоративного учебного центра – Учебно-курсового комбината. Благодаря широкому спектру направлений подготовки и переподготовки соискатели имеют возможность получить востребованную специальность за счет предприятия.

Дата: 13 сентября

Время: 12:00-17:00

Место: отель «Москва» (пл. Александра Невского, 2)