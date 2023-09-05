12 сентября Горэлектротранс проведет гарантированные собеседования в Невском и Выборгском районах

12 сентября, во вторник, состоятся гарантированные собеседования по вакансиям Горэлектротранса. С 10 до 12 часов представители Троллейбусного парка №2 будут ждать кандидатов в Агентстве занятости населения Выборгского района. А с 14 до 16 часов сотрудники Троллейбусного парка №3 проведут собеседования в Агентстве занятости населения Невского района. Упор будет сделан на приоритетные направления набора – учеников и водителей троллейбуса.



Востребованных специалистов в сфере городского наземного электрического транспорта готовит корпоративный учебный центр СПб ГУП "Горэлектротранс" - Учебно-курсовой комбинат. Программы обучения расширены, помимо водителей в УКК готовят специалистов основных рабочих специальностей, всегда актуальных и востребованных в ГЭТ.

Обучение водителей трамваев и троллейбусов проходит на современных тренажерах с элементами виртуальной реальности, после чего студенты проходят практику на настоящем подвижном составе. После успешной сдачи экзаменов выпускники получают гарантированную возможность трудоустройства на предприятии. Обучение проходит за счет будущего работодателя. Всем студентам выплачивается стипендия.



Соискателей будут ждать представители двух троллейбусных парков:

Троллейбусный парк № 2 (ул. Арсенальная, д. 27);

Троллейбусный парк № 3 (ул. Седова, д. 7).

Ознакомиться с полным перечнем вакансий Горэлектротранса можно по ссылке, узнать о «горящих вакансиях» можно здесь.

Выборгский район

Дата: 12 сентября (вторник)

Время: 10:00-12:00

Место проведения: Агентство занятости населения Выборгского района (ул. Смолячкова, д. 14к3, каб.20)

Невский район

Дата: 12 сентября (вторник)

Время: 14:00-16:00

Место проведения: Агентство занятости населения Невского района (ул. Бабушкина, д. 52, 1 эт.)