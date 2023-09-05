ДОЛ «Зарница» принимает участие в Межрегиональном форуме детских лагерей

Ведомственный детский оздоровительный лагерь «Зарница» петербургского Горэлектротранса делится опытом и подводит итоги летней оздоровительной кампании-2023 с коллегами со всей России на Межрегиональном форуме детских лагерей, проходящем в эти дни в Сочи. А поделиться есть чем: в летний сезон в Зарнице отдохнуло почти полтысячи детей, для каждой смены профессиональный профессорско-педагогический состав подготовил программы - все с уклоном на совершенно разные профориентационные профили.

В форуме, призванном сделать детский отдых доступнее и качественнее, Зарницу представляет директор лагеря Дмитрий Лебедев. Он презентовал коллегам из 38 регионов России авторскую программу отдыха и оздоровления, а также принял участие в соревновании инновационных идей.

«Для меня ежегодная встреча в Сочи всегда непростая задача, очень много профессионалов своего дела встречаются на одной площадке, конечно, мы многому друг у друга учимся и делимся методическими наработками, но моя задача - показать нашу «Зарницу» как одно из лучших детских учреждений на территории региона. А почему нет? У нас есть свои традиции, своя история ГЭТ, а, главное, это уникальное программное наполнение, ведь мы не только отдыхаем, но и учим ребят современным и важным профессиям. Чтобы они могли трудиться на благо нашей страны, а главное монетизировали свои навыки», - поделился впечатлениями директор ДОЛ "Зарница" СПб ГУП "Горэлектротранс" Дмитрий Лебедев.



Анализируя летние результаты «Зарницы» стоит отметить, что более 480 детей смогли провести интереснейшие каникулы, пройти программу оздоровления и отдыха, а, главное многому научиться и выбрать верные профессиональные ориентиры. За лето зарничники пробовали себя в разном: водили трамвай и троллейбусы, переводили стрелки, писали тексты и печатали фотографии, танцевали и тренировались в ораторском искусстве, прокачивали психологические навыки и формировали разные «скилы», всего уже не упомнить. К сожалению, лагерное лето пролетает очень быстро, но у ребят останутся не только тёплые воспоминания, но и новые навыки, реальные способности, которые помогут им в жизни, сделают лучше, сильнее и уверенней. Зарница и ГЭТ - верные ориентиры стабильности и успеха.