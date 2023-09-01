Петербургский Горэлектротранс и Музей Оранэлы закрепили старую дружбу новым соглашением о сотрудничестве

Сегодня в Музее Оранэлы открылась выставка «Трамвай глазами коллекционера», на которой директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и создатель и директор Музея Оранэлы Сергей Баричев подписали соглашение о сотрудничестве. Документ формально закрепил уже существующее партнерство организаций. Так, работники Горэлектротранса являются постоянными участниками программы Музея Оранэлы, в музее даже есть интерактивный макет, созданный водителем туристического трамвая Сергеем Старцевым. Вот и сегодня, в день открытия новой выставки, активные работники Горэлектротранса стали её первыми посетителями, а также провели на площадке музея традиционный транспортный клуб «АполоГЭТы».

Транспортный клуб «АполоГЭТы» собрал на этот раз очень интересный и редкий состав: вместе с активными работниками и руководством ГЭТ на заседании присутствовали медиаспециалисты университетов МЧС и ИТМО, и даже главный конструктор гражданской продукции и электронных систем АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Буньков. Это вполне закономерно. Главной трамвайной новостью начала сентября стал современный трехсекционный низкопольный трамвай «Достоевский», который на днях прибыл в Санкт-Петербург. Новинка была с нуля разработана под 14-е радиусы путевого хозяйства исторического Трамвайного парка №3, где до этого не было ни одного полностью низкопольного вагона: они просто не могли там проехать из-за инфраструктуры, не подходящей под современные возможности имеющихся на рынке низкопольных вагонов. Теперь новая трамвайная разработка позволит полностью укомплектовать Трамвайный парк №3 современными низкопольными вагонами, в том числе оборудованными комплексом активной помощи водителю.

Помимо нового вагона «Достоевский» и его удобства для водителей на транспортном клубе поднимали традиционно актуальные вопросы: нюансы информирования при нештатном изменении трасс маршрутов, работа валидаторов, бытовое обслуживание линейных работников, условия участия в донорских акциях, сортировка отходов, графики работы и взаимодействие водителей с центральным диспетчером, форменная одежда.

Заседание транспортного клуба в историческом здании бывшей подстанции Ораниенбаумской электрической железной дороги стало первым совместным мероприятием Горэлектротранса и Музея Оранэлы в новом статусе – после официального закрепления договоренностей о сотрудничестве.

Макет в Музее Оранэлы, созданный водителей туричтического трамвая, преподавателем кружка по моделизму трамваев и троллейбусов в Аничковом дворце Сергеем Старцевым

Соглашение о сотрудничестве между ГЭТ и Оранэлой закрепило партнерство в сфере изучения и популяризации истории техники, сохранения предметов техники, имеющих историческую ценность, а также в области патриотического воспитания. Для реализации этих направлений предусмотрено проведение совместных проектов.

Также во время церемонии подписания соглашения прозвучали планы по «возрождению» аббревиатуры Оранэлы в современной жизни стрельнинской трамвайной линии. По словам директора Горэлектротранса Дениса Минкина, допускается возможность присвоить историческое название маршруту №36 после его укомплектования новым подвижным составом.