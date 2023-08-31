Электрическое чудо: 143 года назад в Петербурге продемонстрировали первый трамвай

3 сентября 1880 года петербургский инженер Федор Пироцкий испытал первый в России трамвай на электрической тяге. Переделанный коночный вагон №114 двигался по рельсам без лошадей. Для очевидцев происходящее стало настоящим чудом.

В 12 часов дня на углу Дегтярного переулка и Болотной (ныне – Моисеенко) улицы в Санкт-Петербурге необыкновенное событие собрало толпу петербуржцев. Вагон конки, обычно запряженный лошадьми, двигался по рельсам самостоятельно. Так Федор Пироцкий продемонстрировал первый в России электрический трамвай. Все лето 1880 года он готовился к этому показательному заезду. На территории Рождественского вагонного парка в Дегтярном переулке инженер построил электростанцию и переоборудовал под новые требования 85 метров рельсового пути. Первый трамвай Пироцкий создал из стандартного вагона конки с номером 114. К слову, именно этот номер носит реплика конки, представленная в Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса.

Первые трамвайные «опыты» имели феноменальный успех у публики, но владельцы конно-железных дорог инициативу не поддержали. Они изо всех сил препятствовали внедрению изобретения в жизнь, доказывая его опасность, ненужность и бесполезность. Кроме того, переоборудование конной дороги в электрическую требовало вложения немалых средств, а дополнительных выгод для себя владельцы «конок» не увидели. Выход электрического трамвая на городские улицы был отложен.

И только в 1907 году, спустя 27 лет после эксперимента Федора Пироцкого, трамвайное движение в Петербурге было, наконец, открыто. Еще через 10 лет трамвай окончательно вытеснил конку с петербургских улиц, а в конце ХХ века в городе на Неве была самая протяженная в мире сеть трамвайных путей. Сегодня трамвайная сеть Петербурга – одна из самых крупных в мире.