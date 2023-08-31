В Петербурге разгрузили первый низкопольный вагон "Достоевский", специально разработанный под путевое хозяйство центра города

Трехсекционный двухкабинный низкопольный вагон «Достоевский» поставили на рельсы. После проделанной на трейлерах дороги в 2 тыс. км трамвай с помощью крана разгрузили в Горэлектротрансе. Чтобы оказаться на петербургских рельсах новинка прошла полный цикл: от разработки концепции сочлененного вагона под существующий 14 радиус кривых в центре города, расчётов и компьютерного моделирования маневровых возможностей вагона до испытаний натурного макета и производства конечного продукта. Такую хитрую задачу конструкторам АО «Уралтрансмаш» Госкорпорации Ростех и СПб ГУП «Горэлектротранс» пришлось решать из-за неподходящей под современные возможности низкопольных вагонов инфраструктуры Трамвайного парка №3. До этого на рынке не было ни одной низкопольной модели, способной маневрировать в условиях габаритов исторических криволинейных участков пути с радиусом 14 метров.

Петербургский трамвай – это больше, чем трамвай. Вагон «Достоевский» объединил в себе гордость завода - вновь созданную тележку низкопольного вагона под 14 радиус, оснащение по последнему слову техники «умными» системами и одновременно шарм петербургской классики в своём облике. Но главное – это его ходовые характеристики за счёт адаптированной базы сочленения вагона, который впишется в исторические кривые участки пути Трамвайного парка №3 (объекта охраны КГИОП), где до этого могли проехать только высокопольные вагоны.

Как и все новые трамваи, поступающие в Петербург с 2022 года, вагон «Достоевский» оснащен комплексом активной помощи водителю. Комплекс состоит из системы активной безопасности и системы контроля бодрствования водителя, связанными между собой, а в его основе лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта.

Изюминкой для стороннего наблюдателя, безусловно, станет необычный облик вагона. Он выполнен по мотивам внешности модели знаменитого ленинградского трамвая ЛМ-57. Однако стоит отметить, что это не реплика, а именно современный вагон с обвесом из современных композитных материалов и ностальгическим намёком в своём дизайне. Кстати, обвесы кузова могут быть выполнены в любом стиле и никак не удорожают общую стоимость вагона.



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