Молодежь ГЭТ впервые побывала в гостях у молодежи Северо-Западной Дирекции скоростного сообщения

Молодежный совет Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» расширяет дружеские связи. Молодые сотрудники ГЭТ впервые побывали в гостях у Северо-Западной Дирекции скоростного сообщения.

Целью первого визита «молодежки» Горэлектротранса к железнодорожникам стало знакомство и налаживание дружеских контактов. Ребят познакомили с основными профессиями железнодорожной отрасли и провели ознакомительную экскурсию по производственному депо Дирекции. Молодые сотрудники ГЭТ высоко оценили логистическую организацию депо и с интересом понаблюдали за ремонтными работами в цехе. А затем все участники мероприятия смогли примерить на себя роль машиниста электропоезда и познакомиться с основами управления «Ласточкой».

«Мы только начинаем налаживать отношения с Северо-Западной Дирекцией скоростного сообщения, - рассказала председатель Молодежного совета Горэлектротранса Марина Треус. – Ребята остались довольны первым визитом, всем очень понравилось находиться в кабине машиниста. В ближайшее время мы ждем наших коллег с ответным визитом к нам».

Напомним, что Молодежный совет СПб ГУП «Горэлектротранс» активно сотрудничает с молодежными советами ГУП «Петербургский метрополитен» и СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и регулярно принимает участие в межведомственных мероприятиях. Так, в этом году молодые транспортники встречались в рамках мероприятия «Разговор с лидерами», участвовали в молодежном рейсе, в ходе которого демонстрировали современные системы метрополитена, а также в стрелковом турнире «Выстрел в пустоту, или Игра на опережение» под руководством директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.