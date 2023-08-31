В Трамвайном парке № 3 в преддверии Дня знаний прошёл инструктаж с ГИБДД

31 августа 2023

Фото: Илья Лупанов Трамвайный парк № 3

 

31 августа в Трамвайном парке № 3 очередное инструктивное совещание состоялось совместно с представителями ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району Санкт-Петербурга.

 

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Оксана Селенгинская довела до водителей трамвая информацию об аварийности по Выборгскому району, рассказала о важности культуры вождения и о проводимой в городе профилактической акции «Внимание дети!» В конце инструктажа представитель ГИБДД подарила светоотражающие браслеты и обучающие буклеты для детей работников ГЭТ.

 

Напомним, в Горэлектротрансе также с 28 по 10 сентября проходит ежегодная профилактическая акция «Внимание, дети!», нацеленная на предупреждение детского травматизма на транспорте и повышение безопасности участников дорожного движения. Специальные инструктажи для водительского состава являются одним из мероприятий в рамках этой акции.

 

 

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