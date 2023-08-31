Денис Минкин и студенты ПГУПС обсудили будущее отрасли электротранспорта

Директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин накануне Дня знаний встретился с монтерами пути из стройотряда «Путеец», завершившими летнюю практику на предприятии. Студенты Петербургского государственного университета путей сообщения по уже сложившейся традиции два месяца работали на объектах Службы пути ГЭТ. На встрече с директором ГЭТ ребята обсудили перспективы работы в отрасли городского электрического транспорта.

Денис Минкин расспросил молодых людей о впечатлениях от работы на предприятии и рассказал, что сам в студенческие годы был активным участником стройотрядовского движения. Среди студентов оказались и те, кто уже не первое лето приходит работать в Горэлектротранс. Так, например, командир отряда Михаил Зебзеев является бойцом «Путейца» с 2021 года. Молодой человек рассказал, что работа в Горэлектротрансе его полностью устраивает, и по окончании учебы он планирует прийти работать на предприятие.

Денис Минкин напомнил ребятам, что во время прошлогодней встречи разговор шел о появлении в Петербурге трамваев с элементами автопилотирования. «Сейчас у нас на линии работает уже больше ста трамваев, оснащенных искусственным интеллектом, - рассказал директор ГЭТ. – А в Трамвайном парке №7 мы планируем реализовать систему авторасстановки трамваев. Приходите туда работать на следующий год, это очень интересно. У вас есть возможность приложить руку к созданию будущего». Одному из студентов директор даже предложил войти в состав рабочей группы, занимающейся вопросами обучения системы искусственного интеллекта и внедрения ее в повседневную работу трамваев.

В этом году в студенческий отряд монтеров пути вошло 11 бойцов, обучающихся по специальностям «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Управление пассажирскими перевозками» и «Электроснабжение железных дорог». С 27 июня по 31 августа ребята занимались заменой рельсошпальной решетки и специальных частей трамвайного пути в рамках утвержденного годового плана адресной программы Службы пути. Так, например, с участием «Путейца» были уложены трамвайные съезды на улице Руставели и проспекте Просвещения, а также заменены рельсы на проспекте Маршала Жукова. Кроме этого, студенты выполняли и другие профильные работы.

Присутствовавший на встрече начальник Службы пути Олег Востриков отметил высокие производственные показатели участников стройотряда: «За два месяца вы уложили 600 м пути, при том, что годовой план – 3000 м. Это очень существенные показатели, вы все большие молодцы». Он выразил надежду, что и в следующем году студенты так же успешно вольются в трудовой коллектив предприятия.

По окончании встречи Денис Минкин вручил стройотрядовцам благодарности с занесением в трудовую книжку и сообщил о подписании указа о премировании.