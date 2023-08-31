«Петербургские магистрали»: вышел в свет августовский номер газеты

Взрослые и детские праздники, активная профориентационная работа, насыщенная производственная и корпоративная жизнь. Таким был наш август в Горэлектротрансе.

Конкурсу детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» 10 лет. Участие в юбилейном соревновании приняли почти 300 детей. Церемонию открыл танцевальный номер ДОЛ «Зарница», также ребята исполняли функцию Летучих бригад, которые помогали передавать подарки победителям. Также участников и победителей конкурса поздравил губернатор Александр Беглов.

Во всесезонном ДОЛ «Зарница» завершился летний сезон. У ребят из 4 смены (девиз - «Резиденция людей будущего»), побывали с мастер-классом диджеи проекта MEGAHOUSE от Мегабайт Медиа Университета ИТМО. Постоянными гостями в «Зарнице» стали этим летом сотрудники АВС «Носорог». Для ребят из 4 смены они провели игру по станциям: доврачебная помощь, гидроподъёмник аварийной машины КамАЗ АРС; противопожарная подготовка; работа на радиостанциях. «Люди будущего» должны уметь всё!

В Троллейбусном парке № 3 прошла практическую оплачиваемую стажировку группа старшеклассников школы № 347 Невского района, возглавляемая учителем технологии Олегом Сухоруковым. С этой школой у Горэлектротранса заключено соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ведётся активная профориентационная работа. В цехах ребята знакомились с устройством подвижного состава и его обслуживанием, с различными узлами и агрегатами троллейбуса.

Инициативные работники Троллейбусного парка № 2 провели среди водительского состава опрос на значимые для предприятия темы: вовлечённость в процессы принятия решений, удовлетворённость социальным обеспечением, взаимоотношения сотрудников между собой и с руководством, адаптация в коллективе новых сотрудников. Результаты опроса проанализировали руководители.

«Ноктюрн на ксилофоне трамвайного звонка». Гала-концерт «Фестиваля талантов», являющегося одним из этапов корпоративного конкурса «Быть здоровым легко» (БЗЛ), собрал самых ярких самодеятельных артистов из числа сотрудников ГЭТ. Концерт прошёл в знаменитой оранжерее Таврического сада, прямо среди тропических растений. Общее впечатление выразил директор предприятия Денис Минкин: «Сплошной восторг!»

Конец августа иногда сравнивают с вечером воскресенья. Такое меткое наблюдение очень точно передаёт настроение, когда мы прощаемся с чем-то очень хорошим, дорогим и важным для нас, ощущая при этом, как быстро уходит время. Эти очень тонкие чувства удалось облечь в трогающие душу строки постоянному участнику литературного клуба Горэлектротранса «Искромётная лира» водителю Службы пути Александру Коновалову.

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