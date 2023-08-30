В Зарнице завершилась четвертая смена и летний сезон

Самой насыщенной и необычной четвертой сменой под названием «Резиденция людей будущего» завершился летний сезон-2023 в ДОЛ «Зарница». За время отдыха дети смогли попробовать свои силы в совершенно разных сферах. Зарничники вместе Мегабайт Медиа Университета ИТМО изучили профессию диджея, под руководством художника Ильи Тихомирова создали свои первые профессиональные рисунки, освоили управление настоящим гидроподъемником Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог», а также выступили с танцевальным номером перед гостями X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

Действительно, ярким, завершающим зарничное лето аккордом стала четвертая смена. Но ей предшествовали три не менее запоминающиеся смены: «Время первых, или звезды зажигаются», «Пространство новых открытий» и «Страна супергероев». Весь сезон был пронизан идеей обнаружить и раскрыть таланты каждого ребенка. Этому способствовала разработанная профессиональным профессорско-педагогическим составом программа из четырех основных направлений-квантов: аграрного, технического, творческого и журналистского. Давайте вспомним самые интересные моменты летнего сезона.

Зарничников первой смены ждал настоящий сюрприз – для них экскурсии в Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк и Учебно-курсовой комбинат ГЭТ провели их родители. Там ребята смогли заглянуть в смотровую яму, перевести стрелку на трамвайных путях парка, позвенеть в звонок и посидеть в кабине водителя «умного» трамвая, а также взять на себя управление тренажером с эффектом виртуальной реальности, на которых обучаются студенты УКК – будущие водители ГЭТ. «То, что я буду проводить часть экскурсии, мы держали от сына в секрете. Мое появление стало для него настоящим сюрпризом, – рассказал водитель троллейбуса СТТП Дмитрий Смирнов. – Думаю, что сегодняшнее мероприятие поможет ребятам определиться с будущей профессией (…)».

Ребят второй смены удивили сотрудники Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог», отвечающей за технический профориентационный блок. Для детей они подготовили увлекательные игры – метровую дженгу из брусьев, полосу препятствий из дорожных конусов и даже знакомство со спецоборудованием и самым главным «Носорогом» – гидроподъемником аварийной машины КамАЗ АРС. Абсолютным лидером сезона по игре в «гигантскую дженгу» сразу две смены подряд становилась София Ошева, кстати, она ещё стала призёром X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве».

Третья смена прошла под негласным влиянием журналистского кванта и письменного творчества. Кружок по журналистике, проводимый Пресс-службой ГЭТ, был посвящен жанру интервью. Ребят настолько увлек процесс интервьюирования, что они за смену успели взять интервью не только у ключевых фигур лагеря, но и задать свои вопросы директору Горэлектротранса Денису Минкину. А после зарничники приняли участие в конкурсе сочинений от директора Горэлектротранса на тему «Зачем ребенку нужна голова?» и побывали на предприятии по приглашению Дениса Минкина.

Самым запоминающимся событием четвертой смены стало участие зарничников в церемонии награждения X конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Номером – открытием стал танец ребят, который задал общий праздничный тон церемонии, после которого на сцену вышел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поздравил юных художников и вручил подарки. Но еще у детей были две ответственные миссии на церемонии: сразу четверо ребят – Анастасия Селезнева, София Ошева, Аврора Миненко и Аркадий Смирнов – взяли награды в номинациях конкурса, а Летучая бригада лагеря «Зарница» следила за тем, чтобы все призы нашли своих победителей.

Зарница желает своим юным гостям хорошего учебного года и ждет новых встреч!