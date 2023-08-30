Трамвай с символикой «Петербургского дневника» поздравил издание с 20-летием

По Петербургу начал курсировать праздничный трамвай с изображением пассажиров, читающих самую массовую городскую газету. Так петербургский Горэлектротранс поздравил издание «Петербургский дневник» с юбилеем. В торжественном запуске юбилейного трамвая в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ приняли участие председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, председатель Комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол, заместитель председателя Комитета по транспорту Владимир Шмидт, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин, генеральный директор АО «Петроцентр», главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.

С каждым годом информационное сотрудничество ГЭТ и ПД развивается. С 2020 года печатные номера издания появились в трамваях маршрутов №№ 60 и 100, а впоследствии и на видовом трамвайном маршруте № 3 в центре города. Кроме того, во всем электротранспорте на мониторах транслируется контент нового СМИ – «Петербургского дневника на транспорте». Поэтому в качестве транспорта для праздничной оклейки сразу выбрали трамвай.

Поздравляя издание с юбилеем, Александр Бельский назвал «Петербургский дневник» событием в городе и обратил внимание, что это не только и не столько газета: «Мы знаем те мероприятия, в которых принимает участие «ПД»: он организатор «Поющих мостов», спортивных мероприятий. Это отражает всю жизнь нашего города. Это самая популярная газета в городе. Я хотел бы пожелать, чтобы она и в дальнейшем оставалась самой популярной. То, что у нас будет ходить городской трамвай, как раз говорит о том, что у «ПД» есть совместные проекты и с другими организациями, например, с Горэлектротрансом. Трамвай до 1 апреля будет ходить по нашему городу, и жители могут в нем находить время для чтения газеты».

Интересно, что директор Горэлектротранса Денис Минкин входит в редакционный совет издания, а сам «Петербургский дневник» является частым гостем в Горэлектротрансе: участвует в работе журналистского кружка в ДОЛ «Зарница», является партнером конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» и других проектов ГЭТ.

«Что нужно, чтобы получить удовольствие от чтения газеты? На мой взгляд, нужно три вещи. Во-первых, нужна газета. Хорошая, интересная. Нужно удобное кресло, и нужно, как ни странно, время для того, чтобы это делать. Хорошую, интересную, классную, лучшую, безусловно, в городе газету делает редакция «ПД», а «кресло и время» предоставляем мы – Горэлектротранс. Наше сотрудничество выходит за пределы только газетных тем: это и мониторы в трамваях, и совместные мероприятия. Хочу пожелать Кириллу Смирнову, чтобы шелест ПД как можно дольше звучал под звук трамвайного звонка», – поздравил редакцию с юбилеем Денис Минкин.

После разрезания ленточки трамвай с гостями и журналистами на борту отправился в свой первый рейс до станции метро «Горьковская». С сегодняшнего дня вагон можно будет встретить на маршрутах Трамвайного парка № 3, в частности, на маршруте № 20.