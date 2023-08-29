Горэлектротранс проводит акцию безопасности движения в преддверии нового учебного года

Накануне 1 сентября в петербургском Горэлектротрансе стартовала ежегодная профилактическая акция «Внимание, дети!», нацеленная на предупреждение детского травматизма на транспорте и повышение безопасности участников дорожного движения. Предприятие проводит специальные инструктажи для водительского состава.

В преддверии нового учебного года особое внимание водителей электротранспорта сконцентрировали на поведении детей как на дорогах и вблизи проезжей части, так и в салоне транспортных средств. Усилен контроль за проездом в зонах пешеходных переходов, перекрестков, остановок общественного транспорта и мест возможного появления детей: вблизи школ и учреждений дополнительного образования. Водителям напомнили о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения и скоростного режима, а также плавности вождения. Отдельный пункт инструктажа посвящен повышенным рискам ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

В период проведения акции предприятие усилит контроль за работой водителей на маршруте. Помимо этого, специалисты ГЭТ проведут рейды, в ходе которых проверят соблюдение водителями требований безопасности. Акция «Внимание, дети!» продлится до 10 сентября.