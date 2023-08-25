Профориентационную игру по станциям для зарничников провела АВС ГЭТ «Носорог»

Для четвертой смены ДОЛ «Зарница» сотрудники Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» придумали что-то очень интересное, но непростое. Веселые затеи, типа «аварийной дженги» и «трамвайного рукопожатия», сменились на серьезную динамичную игру по станциям.

Для финальной в летнем сезоне смены аварийщики представили игру по станциям с четырьмя основными локациями: доврачебная помощь, гидроподъемник аварийной машины КамАЗ АРС «Носорог»; противопожарная подготовка; работа на радиостанциях. На каждой станции зарничники получали вопросы, связанные с работой АВС, ответы на которые служили подсказкой для разгадки кроссворда на финише.

Доврачебной помощью заведовал бригадир Александр Савельев: «Ребята молодцы, многие знают, как правильно наложить жгут или повязку. С детьми изучили основы оказания первой помощи и повторили алгоритм вызова «скорой».

Слесарь Артём Прохоров и водитель КамАЗ АРС Александр Шевченко рассказали зарничникам об основных средствах работы и технике АВС. Не только парни, но и девочки выстроились в очередь, чтобы вместе с опытными сотрудниками принять участие в управлении уже ставшим любимцем детей гидроподъемником «Носорог». Пульт радиоуправления «Носорога» удобен в эксплуатации, поэтому дети быстро освоились.

Слесари Руслан Матаков и Валентин Янковский помогли освоить правила пожарной безопасности, совместными усилиями тушили условное возгорание. А после провели танцевальную минутку для младших отрядов.

Инженер по охране труда Анна Бородина руководила «радиоэфиром». Находясь на расстоянии друг от друга, зарничникам было необходимо объяснить напарнику, какие геометрические фигуры нарисованы в задании и их расположение. Таким образом, ребята учились грамотной коммуникации и взаимопониманию.

Летний сезон-2023 в ДОЛ «Зарница» провела команда «аварийщиков-аниматоров» (как они сами себя называют в шутку) в составе бригадира Александра Савельева, водителя КамАЗ АРС Александра Шевченко, инженера по охране труда Анны Бородиной, слесарей Артёма Прохорова, Сергея Максимова, Сергея Свериденко, Руслана Матакова и Валентина Янковского. Идейным вдохновителем выступил начальник Аварийно-восстановительной службы «Носорог» Сергей Торопов. Зарничная «практика» детских занятий пригодилась АВС и на встрече финалистов 10 городского конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», для юных художников «носороги» также провели профориентационные мастер-классы на свежем воздухе.

Напомним, четвертая завершающая летняя смена в ДОЛ «Зарница» проходит под девизом «Резиденция людей будущего», поэтому зарничники активно осваивают новые навыки, а гости лагеря стараются удивить детей. Так, к ребятам приезжали настоящие диджеи в рамках журналистского кружка Пресс-службы ГЭТ, а недавно в лагере разгорелся настоящий творческий спор с художником Ильей Тихомировым.



