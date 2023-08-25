Петербургский Горэлектротранс принял участие в Международном железнодорожном салоне

Международный железнодорожный салон техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» проходит в Санкт-Петербурге впервые. Участие в программе крупнейшей на территории России и СНГ выставки техники и технологий на рельсовом транспорте приняли советник директора - начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Горэлектротранса Сергей Китаев, главный инженер предприятия Константин Шостак, начальник Службы пути Олег Востриков.

В рамках Международного железнодорожного салона 24 августа состоялась II Международная научно-практическая конференция «Наука 1520 ВНИИЖТ: загляни за горизонт» с круглым столом «Железнодорожная инфраструктура в современных условиях». Начальник Службы пути Олег Востриков представил доклад «Совершенствование ведения путевого хозяйства в Санкт-Петербурге».

«В своём докладе я рассказал о стрелочных переводах, особенностях их конструкций и эксплуатации в Санкт-Петербурге, - поделился Олег Востриков. - Привёл в пример такие уникальные объекты нашего хозяйства, как стрелочные веера с кривыми малых радиусов в трамвайных парках №№ 1, 3 и 5. Также я рассказал коллегам о тенденциях замены одноперьевых стрелок на более совершенные конструкции. Кроме того, практический интерес для ГЭТ представила выставка, на которой можно было увидеть современные решения в телемеханике управления стрелками, определённые новые технологии в части стрелочных приводов и автоматическим управлением движения трамваев».

Добавим, Международный железнодорожный салон техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» проходит с 24 по 27 августа на площадке Музея железных дорог России.