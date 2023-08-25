160 лет назад по улицам Петербурга поехала первая пассажирская «конка»

27 августа 1863 года в Петербурге появился новый вид городского пассажирского транспорта – предшественница трамвая конка. Ее появление стало прорывом в транспортной сфере города: конка могла комфортно перевозить большое количество пассажиров по весьма доступной цене. Петербуржцы стали первыми жителями Российской империи, опробовавшими новый транспорт. И он пришелся им по душе.

На городских улицах конка потеснила омнибус – карету, первоначально вмещавшую в себя от 10 до 16 пассажиров. По мере роста Петербурга и увеличения количества населения требовалась большая вместимость городского транспорта. Ставшие уже двухэтажными и вмещавшие до 40 пассажиров омнибусы не справлялись с пассажиропотоком. Недаром они получили меткое народное название «40 мучеников». Необходимость развития городского транспорта была очевидна. Сначала конно-железная дорога в Петербурге имела протяженность 3 км, пролегала через Васильевский остров и по ней перевозили грузы. Но в 1863 году вышло постановление «Об устройстве в Петербурге публичных экипажей», и 27 августа того же года по улицам города поехала первая конка с пассажирами.

Поначалу конки везли горожан по маршруту «Площадь Восстания – Невский проспект – Стрелка Васильевского острова». Постепенно коночное трамвайное движение пришло и в другие районы Петербурга. Общая протяженность первых коночных линий достигала 8 км. Петербуржцы оценили удобство конки: за первый год новый транспорт перевез около 1,5 млн пассажиров, за второй – количество увеличилось до 2 млн. Популярность коночных пассажирских перевозок стремительно росла, и вскоре у конки появился второй этаж, а к 1877 году в городе действовало уже 25 маршрутов. Спрос на новый транспорт был огромным, а вот скоростью конка похвастаться не могла: при скорости пешехода около 4 км/ч конка ехала всего 8 км/ч, что породило в народе шутку «Конка, конка, догони цыпленка».

Несмотря на популярность среди пассажиров и высокую прибыль владельцев конно-железных дорог по вине конки происходило немало несчастных случаев, да и лошади оказались не слишком надежны в работе. Начались поиски альтернативных видов транспорта. В 1907 году состоялась презентация электрического трамвая. Однако сразу повсеместно запустить его не удалось, и конка параллельно с новым трамваем проработала на улицах Петербурга еще 10 лет. В 1917 году «конный трамвай» ушел в историю, но память о нем сохраняется. Памятник конке можно встретить напротив станции метро «Василеостровская», а в Экспозиционно-выставочном комплексе Горэлектротранса можно увидеть копию коночного вагона. Она изготовлена на Петербургском трамвайно-механическом заводе на базе грузового вагона 30-х годов. Вагон имеет номер №114 и это не случайно: именно конка с таким номером стала первым в мире электрическим трамваем.