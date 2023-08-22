Работники петербургского Горэлектротранса обменялись опытом наставничества в Екатеринбурге

Союз наставников и рабочих-педагогов Центрального института труда провёл 24 августа в Екатеринбурге конференцию «Практика наставничества». По приглашению АНО «Центральный институт труда» участие в конференции приняли наставники петербургского Горэлектротранса Гудрат Шаиг оглы Ибрагимов и Дмитрий Филиппов.

Старший мастер Троллейбусного парка № 6 Гудрат Шаиг оглы Ибрагимов и слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Троллейбусного парка № 1 Дмитрий Филиппов по итогам 2023 года вошли в тройку лучших наставников предприятия по результатам оценки практикантов, выпускников учебных заведений профессионального образования. Поэтому именно им было доверено представить ГЭТ на конференции с участием крупных предприятий России, практикующих институт наставничества.

Участники конференции обсудили развитие системы наставничества на предприятиях России, приняли участие в мастер-классах по наставничеству от ведущих экспертов, прошли деловой квест.

«Было очень полезно послушать своих коллег, которые уже давно работают в сфере наставничества, - рассказал Гудрат Шаиг оглы Ибрагимов. - Я перенял для себя определённые методики, чтобы использовать в нашем парке при работе с молодыми специалистами, которые приходят к нам на стажировку, обучение и работу. В основном эти методики связаны с процессом мотивации молодёжи, с тем, что к каждому человеку нужно найти определённый подход. И даже если ты видишь, что человеку это пока не интересно, нужно раскрывать его способности через те или иные инструменты. Именно эти инструменты для практической работы я и получил на конференции».

Институту наставничества придают в Горэлектротрансе очень важное значение в свете реализации программы развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее». Обновление подвижного состава и инфраструктуры, автоматизация и внедрение интеллектуальных систем управления на транспорте влечёт за собой изменение номенклатуры профессий. Учитывая эти тенденции, в Корпоративном учебном центре (Учебно-курсовом комбинате) ГЭТ разработали и внедрили программу повышения квалификации «Основы педагогики и психологии в работе наставников». В рамках программы наставники в формате тренингов отрабатывают навыки педагогического общения и выстраивают свою стратегию отношений с практикантами и выпускниками.