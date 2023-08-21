С 24 августа строительство трамвайного съезда на Амбарной улице изменит трассы движения трамваев

В связи со строительством нового трамвайного съезда на Амбарной улице с 10:00 24 августа до 05:00 28 августа изменяется организация трамвайного движения.

Трамваи следуют:





№ 30: по действующей трассе до станции метро «Новочеркасская»;

№ 39: по действующей трассе до конечной станции «Малая Охта». Далее пассажиры смогут пересесть на бесплатный трамвай №30;

№ 65: движение закрыто.

Обустройство трамвайного съезда на Амбарной улице позволит повысить регулярность движения по трамвайному маршруту №30. Сейчас при возникновении задержек движения в районе разворотного кольца на Перекупном переулке (на Амбарной, Херсонской или Исполкомской улицах) трасса маршрута вынужденно сокращается и завершается у метро «Новочеркасская».

Трамвайный съезд позволит двухкабинным вагонам перестраиваться на пути встречного направления без использования разворотного кольца, таким образом даже при нештатных ситуациях трамваи смогут довезти пассажиров до станции метро «Площадь Александра Невского». Более того, появление трамвайного съезда ускорит маршрут при его повседневной работе, так как вагоны будут оборачиваться быстрее в отсутствие необходимости ехать для разворота на Перекупной переулок.

Напомним, бесплатный трамвайный маршрут №30 был введен в начале марта специально на период капитального ремонта станции метро «Ладожская» и взял на себя часть пассажиропотока закрывшейся станции. Трамваи-шаттлы везут жителей Красногвардейского района от Ладожского вокзала к метро «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». Для скорости трамвайного сообщения на мосту Александра Невского трамвайные пути обособили от проезжей части делиниаторами.