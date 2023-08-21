Зарничники 4-й смены выиграли творческий спор у художника Ильи Тихомирова

Фото: Ольга Тюрина, ДОЛ «Зарница»

4-я смена ДОЛ «Зарница», которая называется «Резиденция людей будущего», посвятила предпоследние выходные лета развитию своих художественных навыков. В гости к ребятам в рамках журналистского кружа Пресс-службы Горэлектротранса вновь приехал петербургский художник Илья Тихомиров, одним из направлений работ которого является городской транспорт. В ходе мастер-класса зарничники заключили с ним творческое пари.

Участие в мастер-классе приняли ребята из 1-го, 2-го и 3-го отрядов. Как и на первой, июльской встрече Илья Тихомиров предложил сообща создать настольную игру по образцу прошлой – хотя бы в самом общем, схематичном виде. Однако дети постарше быстро ухватили суть задания, и загорелись желанием сделать свою «настолку», придумав её с нуля. «Люди будущего» заключили с Ильёй Тихомировым пари, что им удастся сделать это самостоятельно за столь ограниченное время, и профессиональный художник в результате этот спор…проиграл, чему был даже рад.

«Главным персонажем игры на этот раз у нас стал трамвайчик, - рассказал Илья Тихомиров. – Передвигаясь по игровому полю, он попадал в различные ситуации, хорошо знакомые водителям при работе на линии. Например, пропускал ход, когда забывчивый пассажир оставлял в трамвае свои вещи. Или менял маршрут из-за дорожных работ».

Также, беседуя на темы о художественном творчестве, Илья Тихомиров показал ребятам эскизы своих рисунков к профориентационной детской книге про городской электрический транспорт, над иллюстрациями к которой он сейчас работает совместно с Пресс-службой петербургского Горэлектротранса. Интересно, что зарничники узнали на этих иллюстрациях тренажёр водителя трамвая с эффектом виртуальной реальности, который видели во время экскурсии в Учебно-курсовой комбинат ГЭТ и Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк. Эти экскурсии – часть насыщенной летней программы «Зарницы» и большой профориентационной работы лагеря.