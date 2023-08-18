Зарничники побывали диджеями на музыкальном мастер-классе от Мегабайт Медиа Университета ИТМО

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Люди будущего должны уметь все, в том числе и сводить музыкальные сеты – так подумали в Пресс-службе Горэлектротранса и пригласили в ДОЛ «Зарница» на кружок по журналистике участников музыкального проекта MEGAHOUSE от Мегабайт Медиа Университета ИТМО. Творческие коллеги из ИТМО не первый раз в гостях у петербургского Горэлектротранса – месяц назад они подготовили самый необычный выпуск своего музыкального проекта из Совмещенного трамвайно-троллейбусного парка, организовав трансляцию диджей сетов из трамвая. Теперь диджеи приехали передавать опыт молодому поколению в продолжение сотрудничества с Пресс-службой Горэлектротранса.

Диджеинг – дело непростое. А научить этому ремеслу детей – еще труднее. Но опытные диджеи проекта MEGAHOUSE справились с поставленной задачей. Диджеи LURE (Валерия Горунова) и DJUX (Дмитрий Иванов) рассказали зарничникам, даже самым маленьким, про построение трека. Дети самостоятельно научились сводить треки через смену громкости и частот треков, попробовали применять эффекты на играющих композициях, а также рассмотрели, как работает прослушивание трека перед тем, как вывести его в эфир. Завершился музыкальный мастер-класс, конечно, дискотекой на свежем воздухе.

Мы по своей практике общения с ребятами на журналистском кружке знаем, какие творческие, любознательные и коммуникабельные ребята отдыхают в ДОЛ «Зарница», отмечает руководитель Пресс-службы Дарья Тимофеева:

«Зарничники вместе с руководством лагеря подхватывают любую затею: взять интервью у директора Горэлектротранса Дениса Минкина, прийти к нему на профориентационную беседу, поучаствовать в конкурсе рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», выступить в финале конкурса с танцевальным номером, устроить импровизированную фотосессию с большими буквами «БЗЛ» – аббревиатурой корпоративного конкурса ГЭТ… Было бы нелогично, если бы мы провели диджей сет с ИТМО только в трамвае и остановились бы на этом. Ведь у нас в «Зарнице» студентов-диджеев ждала такая благодарная публика!»

Поездка в Зарницу и для самих гостей из ИТМО стала не только интересным опытом с точки зрения взаимодействия с детьми на музыкальном занятии, но и возможностью вернуться в детство: «Было волнительно и приятно окунуться в атмосферу детского лагеря – эти милые корпуса, где живут дети, интересные локации спортивные и творческие… Особенно нам запомнился корпус, на фасаде которого были нарисованы персонажи из мультика «Мой сосед Тоторо». И, конечно же, столовая – каша, супчики, компот... Полное погружение в детство. Еще нас растрогала открытость зарничек – ты вроде только с ними познакомился, а они уже тебя и обнимают, и истории рассказывают, зовут куда-то с ними поиграть», – делится продюсер проекта MEGAHOUSE Лидия Розумец.

Напомним, четвертая смена проходит под девизом «Резиденция людей будущего». Как и обязывает название смены, ожидается, что она станет самой креативной и непредсказуемой по результатам. Ребятам предстоит не только узнать много нового, но и создать свой продукт в рамках выбранного направления-модуля: технического, творческого, дизайнерского, экологического.