Молодежь ГЭТ в гостях у Пассажиравтотранса побывала «За рулем времени»

Молодежные советы транспортных предприятий Петербурга провели новую встречу и попробовали себя в роли водителей автобусов. Экскурсионно-учебную автобусную программу подготовили для молодых сотрудников СПб ГУП «Горэлектротранс» и ГУП «Петербургский метрополитен» в СПб ГУП «Пассажиравтотранс». Новое межведомственное мероприятие молодежных советов продолжило цикл встреч, среди которых уже состоялись «Разговор с лидерами», молодежный рейс с демонстрацией современных систем метрополитена и стрелковый турнир «Выстрел в пустоту, или Игра на опережение» под руководством директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина.

Автобусная программа началась с поездки на ретро-автобусе, который доставил транспортников в Автобусный парк №1. Здесь с 2015 года располагается экспозиция, посвященная истории автобусного транспорта Ленинграда-Петербурга. Участникам провели экскурсию по выставке, рассказали, как начиналось автобусное движение в городе, и показали автоэкспонаты.

Следующий пункт назначения - Автобусный парк №6, где ровно в полдень стартовал демонстрационный заезд на автобусе от водителя-победителя конкурсов профмастерства Кирилла Подушникова. Затем эстафету вождения передали гостям. Под руководством опытного наставника участники сели за руль учебного автобуса и прокатились по территории парка. После этого представителей «молодежки» ждал деловой обед, на котором к участникам присоединился генеральный директор СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин.

Фото: Комитет по транспорту

«Молодежный совет выполняет важную функцию – подружить молодежь Горэлектротранса, Пассажиравтотранса и Петербургского метрополитена. Подобные мероприятия проводятся для дальнейшего обмена опытом и сотрудничества. И мы рады в них участвовать», - поделился впечатлениями о цикле транспортных встреч член Молодежного совета ГЭТ, водитель-наставник Трамвайного парка №7 Евгений Рабанжанкин.