Александр Беглов наградил победителей X конкурса рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ подвели итоги конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве». Юбилейному конкурсу в Горэлектротрансе придумали соответствующую тему – «Транспорт: будущее». Тема созвучна названию всероссийского детского фестиваля, который проходил в этом году под эгидой МАП ГЭТ и ГЭТ. На этот раз уже в творческом соревновании юные художники должны были оформить свои идеи и фантазии о том, какими будут трамваи и троллейбусы будущего. Первый круглый юбилей конкурса символично совпал с 320-летием Санкт-Петербурга, чья трёхвековая история неразрывно связана с рельсовым транспортом: от конки до трамвая. На церемонию награждения победителей поздравить ребят приехали губернатор Александр Беглов и вице-губернатор Кирилл Поляков, курирующий в правительстве транспортный блок.

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На большом празднике для участников конкурса организовали детскую гостевую зону: мастер-класс от Аварийно-восстановительной службы ГЭТ «Носорог» с демонстрацией спецтехники, аквагрим, экскурсионная программа, трамваи с лучшими рисунками конкурса-2023, музыкальный народный коллектив. Встречали юных гостей на входе аниматоры в образе Зайца и Волка из «Ну, погоди!», а также сувенирная палатка, где все гости получили грамоту участника конкурса и раскраску «Алфавит электротранспорта», разработанную студентами Медиакома ВШЭ при поддержке Пресс-службы Горэлектротранса.

Затем праздник переместился в депо, где на фоне грузового трамвая обустроили сцену. Торжественную часть церемонии открыли танцевальным номером ребята из ДОЛ «Зарница», а официальную часть - губернатор Александр Беглов:

«Мы с большим интересом познакомились с вашими работами. Вы фантазировали, представляли, каким будет транспорт, когда вы вырастете. На ваших рисунках есть и воздушный трамвай на крыльях, и подводный трамвай, и трамвай-капсула. Особенно удивил меня трамвай, который ходит на Луну. Спасибо за ваши рисунки. Они будут размещены на трамваях, их смогут увидеть жители и гости Петербурга», - сказал губернатор.

Всего в конкурсе приняли участие почти 300 детей до 12 лет. 31 работа была отмечена жюри в рамках призовых мест, транспортных и партнерских номинаций.

«Мы вам очень благодарны, потому что что вы нашу жизнь раскрашиваете, и нам становится интересней, веселей, и ещё больше хочется работать, возить вас и ваших родителей, - обратился к ребятам директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. - Я очень надеюсь, что, когда вы окончите школу и будете определяться, что вы будете делать в этой жизни, кто-то из вас придёт на работу к нам, в Горэлектротранс. Мы вас всех очень ждём, и приглашаем принять участие в следующем конкурсе детских рисунков, который пройдёт в будущем году!»

В этом году в числе почётных гостей и авторов партнёрских номинаций выступили председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева, директор детского оздоровительного лагеря петербургского Горэлектротранса «Зарница» Дмитрий Лебедев, генеральный директор АО «Петроцентр» и главный редактор газеты «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов, петербургский художник по направлению городской транспорт, иллюстратор, художник профориентационной детской книги про городской электрический транспорт Илья Тихомиров, руководитель программы «Медиакоммуникации» Высшей школы экономики Михаил Тюркин.

После завершения церемонии ребята отправились по домам на трамваях, оформленных их рисунками. Такие вагоны можно будет встретить в городе на маршрутах в центре и в Невском районе.

Победители X конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»:

Главный приз зрительских симпатий. Анастасия Селезнёва, 12 лет

1 место. Илья Тураев, 5 лет

2 место делят две работы:

- Милана Гевейлер, 7 лет

- Владислава Глазкова, 12 лет

Победители в номинациях:

«Трамвай до космоса довезёт». Мария Шмидт, 8 лет

«Полетели выше Лахта Центра». Полина Бордуненко (7 лет) и Анастасия Бордуненко (4 года)

«Краски солнечного Петербурга». Александра Глазкова, 6 лет

«Сохраняя историю, движемся в будущее». Евгения Квартникова, 6 лет

«Друг пассажиров». София Ионе, 8 лет

«Скоростной трамвай». Василиса Андрейчикова, 6 лет

«4 стихии города будущего». Тимофей Хлобыстов, 11 лет

«Выше только небо». Екатерина Терентьева, 6 лет

«Трамвай до квартиры». Дарья Строганова, 10 лет

«Юный живописец». Константин Петров, 6 лет

«Трамвай-Карлсон». Ярослав Соболев, 6 лет

«Парковый рейс». Алиса Кочнева, 5 лет

«Троллейбус с увеличенным автономным ходом». Мария Кораблёва, 6 лет

«Конечная станция «Телепортация». Тэя Ходос, 4 года

«Трамвай-вездеход». София Торопова, 5 лет

«Быть здоровым легко». Василиса Гайбут, 9 лет

Номинация детского оздоровительного лагеря «Зарница»:

«Трамвай сквозь розовые очки». Аврора Миненко, 6 лет

«Индустриальный дизайн». Аркадий Смирнов, 6 лет

Спецноминация Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

«Чертежи и проекты». София Ошева, 12 лет

«Профессии будущего», Кирилл Шептяков, 7 лет

Спецноминация газеты «Петербургский дневник»

«Свежая пресса для пассажиров». Елизавета Викторова, 10 лет

«Творческий подход». Семён Семёнов, 7 лет

Спецноминация Медиакома Высшей школы экономики

«Прогулка». Варвара Захарова, 10 лет

«Интересная идея». Марк Савельев, 8 лет

Спецноминация художника Ильи Тихомирова

«Внимание к деталям». Ольга Головацкая, 12 лет

«Цветовое решение». Екатерина Орлова, 4 года

Ежегодный конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» проводится при активной поддержке Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс».