Денис Минкин провел профориентационную беседу с зарничниками из кружка по журналистике

Ребята 3-й смены ДОЛ «Зарница» из журналистского кружка Пресс-службы ГЭТ вместе с родителями побывали в Управлении Горэлектротранса по приглашению директора предприятия Дениса Минкина. Таким способом директор решил взять ответное интервью у юных журналистов, ведь пару недель назад он отвечал на опросник ребят, составленный на занятии по изучению жанра интервью. Тогда юнкоры интересовались перспективами электротранспорта и что делает директор в свободное время. На новой встрече Зоя Гуляева, Павел Верещагин и Роман Степанов сами отвечали на вопросы и поделились мечтами, кто кем хочет стать. Ребята интересуются инженерными направлениями, медицинскими, работой водителя трамвая. Между тем журналистская натура зарничников взяла верх и директора Горэлектротранса опять засыпали вопросами.

Директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин рассказал ребятам о том, какие профессии востребованы на предприятии и насколько разнообразен их перечень: всегда востребованы инженеры, движенцы, путейцы, электрики, аварийщики и многие другие. Получить необходимую профессию можно в Петербургском государственном университете путей сообщения Императора Александра I, Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете имени В.И. Ленина, Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Санкт-Петербургском государственном университете, Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС России имени Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева, Санкт-Петербургском архитектурно-строительном университете.

Особенно это было актуально для Павла Верещагина, который в следующем году заканчивает школу и планирует поступление в вуз. Зоя Гуляева, папа которой работает в Аварийно-восстановительной службе ГЭТ «Носорог», тоже мечтает связать свою жизнь с пассажирским наземным электротранспортом, возможно, водить трамвай.

А вот самый младший участник журкружка 11-летний Роман Степанов (хотя папа уже видит в нем физика) пока серьезно не задумывался над выбором профессии, но подготовил внушительный список вопросов Денису Минкину и организовал с ним блиц-интервью: напряжение в электросети трамваев и троллейбусов, запас хода у ТУАХ, по какому графику работают сотрудники, как часто на улицы города выходят новые модели подвижного состава, заменят ли роботы водителей и кормят ли сотрудников на работе.

После увлекательной беседы дети с родителями отправились на экскурсию в Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ и прокатились на туристическом трамвае. Также договорились встретиться на следующих сменах в ДОЛ «Зарница».